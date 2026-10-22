[내일날씨] 쌀쌀한 아침 출근길, 한낮엔 20도…일교차 커

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 23일은 아침까지 쌀쌀하다가 낮부터 기온이 올라 추위가 누그러지겠다. 서울은 아침 기온이 7도에 머물겠으나 낮에는 21도까지 오르겠다.

22일 기상청에 따르면 오는 23일 전국에 가끔 구름이 많겠으나 제주도는 오전부터, 남부지방은 오후부터 차차 흐려지겠다. 기온은 아침까지 평년보다 낮다가 낮부터 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 서울 아침 기온이 5도까지 떨어진 22일 오전 서울 종로구 광화문 사거리에서 시민들이 발길을 옮기고 있다. 2026.10.22 khwphoto@newspim.com

동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다. 내륙에는 서리가 내리는 곳도 있어 건강관리와 농작물 관리에 유의해야겠다.

제주도는 오후부터, 전남권과 경남 남해안은 밤부터 비가 시작되겠다. 24일까지 예상 강수량은 제주도 30~80㎜, 광주·전남과 부산·울산·경남 각각 10~40㎜다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 7도 ▲인천 8도 ▲수원 8도 ▲춘천 4도 ▲강릉 8도 ▲청주 8도 ▲대전 4도 ▲전주 6도 ▲광주 7도 ▲대구 8도 ▲부산 15도 ▲울산 13도 ▲제주 18도다.

최고기온은 ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 19도 ▲청주 21도 ▲대전 22도 ▲전주 22도 ▲광주 23도 ▲대구 21도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 23도다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.

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