메가스터디교육, 'MEXX학원' 학년별 입시 설명회 개최

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 메가스터디교육이 운영하는 대치동 멕스(MEXX)학원이 중3·고1·고3 학생과 학부모를 대상으로 학년별 입시 설명회를 개최한다고 밝혔다.

[이미지=MEXX학원]

설명회는 학년과 진로에 따라 준비해야 할 과제를 구체적으로 짚어볼 수 있도록 진행된다. 입시 전문가 강연과 주요 과목 강사진의 학습 전략을 통해 달라진 입시 환경을 이해하고, 자신에게 필요한 학습 및 지원 방향을 점검할 수 있다.

중3(예비 고1) 대상 설명회는 10월 22일부터 30일까지 진행된다. 고교 선택 기준과 진로·계열 결정, 고교 진학 이후의 학습 방향을 중심으로 주요 대학의 전형 구조와 학생부의 영향력을 살펴본다. 통합 수능 시대에 필요한 학습법과 자신의 강점을 찾는 겨울방학 학습 로드맵도 함께 다룬다.

고1(예비 고2) 대상 설명회는 10월 22일부터 31일까지 열린다. 과학 등 과목별 학습 전략과 입시 전문가 강연을 연계해 새 학년 준비 방향을 제시하고, 문과·이과로 나눠 계열별 입시 전략도 안내한다.

고3 대상으로는 '2027 정시 지원전략 설명회'를 마련했다. 11월 27일에는 서울대부터 중앙대까지 일반계열 대학별 전형과 정시 핵심 이슈를 분석하고, 11월 29일에는 의대·치대·한의대·약대·수의대 전형을 중심으로 메디컬 입시의 주요 쟁점과 전망을 다룬다.

학년별 설명회에는 메가스터디교육 손주은 회장을 비롯해 메가스터디 입시전략연구소 남윤곤 소장, 리더스교육 정문찬 대표, 피오르에듀 등 입시 전문가가 참여한다.

한창익 메가스터디교육 전무는 "2028학년도 첫 통합 수능을 앞두고 학년별로 준비해야 할 방향이 달라졌다"며 "이번 설명회가 달라지는 대입 기준을 이해하고, 자신에게 맞는 겨울방학 학습 전략을 세우는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

입시 설명회는 MEXX학원 본관에서 진행되며, 자세한 일정과 신청 방법은 MEXX학원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com