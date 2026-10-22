이수시스템, AI 이력서 평가 특허 출원

AI 핵심 요약beta
- 이수시스템은 22일 AI 서류평가 기술 특허를 출원했다고 밝혔다
- 포트폴리오와 직급·연차를 비교해 이력서 경력의 타당성을 검증한다
- 검증 항목과 맞춤형 면접 질문을 생성해 평가 신뢰도를 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이수그룹 IT 계열사 이수시스템이 인공지능(AI) 서류평가 기술에 대한 특허를 출원했다고 22일 밝혔다. 지원자의 이력서 내용을 포트폴리오 자료와 같은 직급·연차 기준으로 비교해 검증하는 기술이다.
회사에 따르면 기존 AI 서류평가 방식은 한계가 있었다. 키워드 매칭 방식은 직무 요건의 단어가 이력서에 등장하는 빈도만 중시해 실제 업무 경험과 무관하게 높은 점수를 받을 수 있었다. 언어 모델 기반 평가도 이력서 본문에서만 판단 근거를 찾아 포트폴리오 등 근거 자료를 반영하지 못했다.
이수시스템은 이를 보완한 기술을 개발했다. 포트폴리오에서 이력서 내용의 근거를 찾고, 같은 직급·연차 기준과 비교해 성과의 타당성을 판단한 뒤 평가 점수에 반영하는 방식이다. 검증 과정에서 확인이 필요한 항목은 면접에서 물어볼 맞춤형 질문을 자동으로 생성한다. 검증 항목과 질문, 답변 포인트를 정리해 면접 가이드로 제공함으로써 면접관에 따른 검증 수준 편차를 줄일 수 있다.
평가 결과는 근거와 함께 제시된다. 점수의 근거가 된 이력서 원문을 인용하고 원본에 색상으로 표시하며, 최근 10년 경력을 타임라인으로 정리해 경력 흐름을 보여준다. 채용 담당자가 직무명과 목적만 입력하면 AI가 세부 평가 기준을 자동으로 보강하는 기능도 갖췄다.
이수시스템 관계자는 "원문 근거 제시, 경력 타임라인, 평가 기준 자동 보강 등의 기능을 제공하는 기존 AI 이력서 분석 서비스에 이번 특허출원 기술인 포트폴리오 검증과 연차 기반 타당성 판단 기술을 단계적으로 적용할 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com