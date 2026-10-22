르세라핌 사쿠라, 고열·컨디션 난조로 파리 공연 불참

AI 핵심 요약beta
- 쏘스뮤직은 21일 사쿠라의 파리 공연 불참을 알렸다
- 사쿠라는 고열과 컨디션 난조로 휴식이 필요하다
- 르세라핌은 22일 파리에서 단독 공연을 개최했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 르세라핌 멤버 사쿠라가 고열과 컨디션 난조로 프랑스 파리 공연에 불참한다.
소속사 쏘스뮤직은 지난 21일 밤 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 "사쿠라는 21일 오전(파리 현지 시간) 갑작스러운 고열 증세를 포함한 컨디션 난조로 당분간 휴식이 필요하다는 현지 의료진의 소견을 받았다"고 알렸다.
이어 "이에 의료진 소견과 아티스트의 컨디션을 종합적으로 고려하여 금일 예정된 '2026 르세라핌 투어 퓨어플로우 인 파리(2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN PARIS) 공연에 사쿠라가 불참하게 되었다"고 밝혔다.
그러면서 "첫 파리 단독 공연인 만큼 이번 공연을 기다려주시고 기대해 주신 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전하게 되어 진심으로 죄송하다"라고 사과했다.
끝으로 "당사는 사쿠라가 건강한 모습으로 팬 여러분을 다시 만날 수 있도록 빠른 회복과 건강 관리에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
한편 르세라핌은 지난 7월 인천 공연을 시작으로 월드 투어를 진행하고 있다.
moonddo00@newspim.com