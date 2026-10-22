미아사거리역 인근 미아동 75번지 일대, 준주거 상향 1577가구 단지 조성

강북구 미아동 75 일대, 최고 45층 단지 짓는다…세대분리형 주택 도입

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 강북구 미아동 75번지 일대가 강북지역 재개발구역 최초로 준주거지역으로 용도상향되며 최고 45층 1577가구 아파트단지로 조성된다.

22일 서울시에 따르면 지난 21일 열린 제12차 도시계획위원회 수권분과위원회에서는 이같은 내용의 '강북구 미아동 75번지 일대 주택정비형 재개발 정비계획 결정 및 정비구역 지정안' 및 '경관심의안'을 수정가결했다.

미아동 75번지 일대는 서울지하철 4호선 미아사거리역 초역세권 입지에도 1960년대 저층 노후주택지가 유지돼 정비가 필요한 지역이다. 서울시는 2025년 2월 신속통합기획 후보지 선정 이후 2026년 3월 가이드라인을 마련해 이를 반영한 정비계획을 수립했다.

미아동 75번지 재개발 위치도 [자료=서울시]

서울시는 이 일대에 강북 지역 주택정비형 재개발구역 최초로 준주거지역 상향을 적용했다. 또 기존 제2종(7층), 제2종일반주거지역을 제3종일반주거지역과 준주거지역으로 통합·상향 조정하는 파격적인 토지이용계획을 확정했다. 정비사업 활성화를 위한 '2030 도시·주거환경정비기본계획'에 따른 사업성 보정계수 1.8을 적용해 허용용적률이 기존 210%에서 246%로 크게 확대됐으며 계획용적률 346% 적용으로 최고 45층 총 1577가구(공공주택 312가구 포함)대단지 공급이 가능해졌다.

특히 부모와 자녀가 한 주택에서 함께 살면서도 독립적인 생활공간을 이용할 수 있는 '가구분리형 주택(15가구)' 인센티브를 선도적으로 반영했다. 지난 4월 허용용적률 인센티브에 추가된 항목으로 이번 계획은 변화하는 주거 수요를 정비계획에 반영한 사례다. 독립된 출입문, 주방, 거실등을 갖춰 가구 간 독립적인 일상생활을 보장하면서도 부모 부양과 육아 등 상호 돌봄이 가능한 '3대 공존형'주거 환경을 계획했다.

역세권의 상징성과 학교 주변의 일조·개방감을 함께 고려해 높낮이가 다른 입체적인 단지를 조성한다. 미아사거리역 방면에는 최고 45층 랜드마크 주동을 배치하고 송중초등학교 방면에는 중·저층 건물을 배치해 주변 교육환경과 조화를 이루도록 했다. 지형의 높이 차이를 활용한 테라스하우스도 조성한다.

유동인구가 많은 미아사거리역과 버스정류장 인근에는 개방형 공원을 조성하고 역과 학교, 공원을 잇는 보행환경도 개선한다. 남측 오패산로30길에는 폭 10m의 건축한계선 공간을 공공녹지로 계획해 역세권 보행 접근성을 높인다. 송중초등학교와 북서울꿈의숲을 연결하는 오현로변에도 학교와 연계한 공원을 배치해 녹지와 보행 동선을 잇는다.

주변 개발 수요를 감안해 북측 오현로(20.5m→23.5m)와 동측 오패산로(15m→19.5m)의 도로 폭을 넓히고 이면도로를 정비해 원활한 진출입 체계를 갖춘다. 인근 상권과 연계해 가로변에는 연도형 근린생활시설을 설치하고, 공원과 맞닿은 개방형 커뮤니티 시설을 배치해 활력 있는 가로 환경을 조성한다.

명노준 서울시 주택실장은 "미아동 75번지 일대는 준주거지역 상향과 가구분리형 평면 등 다각적인 인센티브를 적용한 역세권 정비사업으로 1577가구 공급 기반을 마련했다"며 "역세권의 잠재력을 살려 강북 도심을 대표하는 주거단지로 주민들이 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com