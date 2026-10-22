정원엔시스, 로봇·AI 융합 피지컬 AI 사업 진출

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 인프라 기업 정원엔시스가 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 사업에 진출한다고 22일 밝혔다.

정원엔시스는 중소·중견기업의 AI 전환을 지원해 온 경험을 바탕으로 로봇 하드웨어와 현장 시스템통합(SI) 역량, 자체 AI 기술을 결합해 생산·운영 현장에 활용 가능한 솔루션을 제공할 계획이다.

피지컬 AI는 AI가 로봇 등 물리적 장치를 통해 주변 환경을 인식하고 판단해 실제 작업을 수행하는 기술이다. 정원엔시스는 로봇 하드웨어 공급, 현장 SI, AI 기술 지원을 중심으로 사업 기반을 마련한다.

이를 위해 정원엔시스는 전문 로봇 제조업체 두봇과 지난 20일 로봇 하드웨어 공급 관련 파트너십을 추진하기로 했다. 고객사의 작업 환경과 도입 목적에 맞는 로봇을 공급하고, 기존 설비 및 업무 시스템과의 연동과 AI 기능 적용을 지원할 예정이다.

현장 구축 역량을 확보하기 위해 로봇 SI 전문업체의 인수도 추진한다. 정원엔시스는 현재 인수를 전제로 전문업체에 대한 최종 실사를 진행 중이다. 인수 예정인 로봇 SI 업체는 정원엔시스의 AI 역량을 로봇 설치에 연동하고, 고객의 로봇 도입 설계부터 현장 적용까지 지원하는 체계를 구축하는 역할을 맡는다.

정원엔시스 AI센터는 로봇에 적용할 AI 기술을 개발·검증하고 고객별 활용 방안을 구체화한다. 자동화가 필요한 업무를 선정하고 로봇과 AI의 활용 가능성을 현장에서 검증 및 실행한다. 이를 통해 자체적으로 로봇·AI 전문인력을 확보하기 어려운 중소·중견기업의 도입 부담을 줄인다는 목표다.

권찬영 정원엔시스 AI 전략실장은 "정원엔시스의 피지컬 AI는 모든 작업을 고비용 AI로 해결하는 대신 AI가 필요한 영역에 기술을 선택적으로 적용해 성능과 비용, 안정성의 균형을 최적화하는 적정기술 기반"이라며 "고객의 환경에서 즉시 활용할 수 있는 경제적이고 신뢰성 높은 피지컬 AI 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

[이미지=정원엔시스]

whitss@newspim.com