경기도서관, 1주년 기념 시민 손뜨개 1000장 모아 대형 차양막 설치

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19일 도담뜰 광장 설치 완료...25일까지 야외 독서존 및 '빌린 손' 사진전 운영

윤명희 관장 "기후위기 대응과 시민 연대의 마음 담은 친환경 도서관 문화 표상"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관 개관 1주년을 기념해 전국 시민들이 한 땀 한 땀 정성으로 뜬 손뜨개 편물 1000장이 하나의 대규모 차양막으로 탄생해 도서관 광장에 내걸렸다.

그늘을 빌려드릴게요 사진. [사진=경기도]

경기도는 기후위기 대응 및 시민 참여형 문화 프로젝트인 '그늘을 빌려드릴게요'를 통해 제작된 가로·세로 15m 규모의 손뜨개 대형 차양막을 지난 19일 경기도서관 도담뜰 광장에 설치하고 오는 25일까지 야외 독서존을 운영한다고 22일 밝혔다.

'그늘을 빌려드릴게요' 프로젝트는 스페인에서 기후위기 대응 방안으로 진행되었던 손뜨개 그늘막 시민 캠페인을 경기도서관이 한국적 문화 분위기에 맞게 재해석해 추진한 사업이다.

경기도서관은 지난 7~8월 시민과 기업으로부터 기부받은 실뭉치 871개를 활용해 뜨개질 워크숍을 열었으며 전국 각지의 뜨개질 커뮤니티와 시민들이 직접 만든 30cm 규격의 편물 1000장이 10월 경기도서관으로 모였다. 이렇게 한데 모인 편물들을 하나로 이어 이어 붙임으로써 도서관 방문객들에게 따스한 햇살 속 차분한 책 읽기 그늘을 선사하게 됐다.

이번 프로젝트에는 경기도 내 시·군 도서관 11곳을 비롯해 20개 민간 단체, 시민 동아리, 개인 참여자 등 전국에서 총 488명의 시민이 정성을 더했다. 제작에 쓰인 재료는 시민 기부금품 및 협업 기업인 '낙양모사'의 실 기부로 전액 마련됐다.

빌린 손 사진. [사진=경기도]

경기도서관은 차양막 전시 기간 차양막의 수집 및 제작 과정, 참여 시민들의 진솔한 모습을 담은 '빌린 손' 기획 사진전도 함께 마련해 감동을 전한다.

윤명희 경기도서관장은 "1000장의 편물이 모여 만든 그늘은 도민과 시민들이 서로에게 나눠준 따뜻한 마음이자 기후행동의 소중한 기록"이라며 "일상 속 작은 취미와 관심이 모여 기후위기 대응과 공동체 연대로 이어질 수 있음을 보여주는 뜻깊은 이정표가 되길 기대한다"고 전했다.

1141world@newspim.com