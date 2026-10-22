SKT, 서울대·KAIST와 AI 수학 추론 강화...난제 해결 도전

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독자 AI 모델 'A.X K2' 성능 고도화

수학 추론 기반 AI 에이전트 개발 추진

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤이 국내 수학·인공지능(AI) 연구진과 손잡고 독자 AI 파운데이션 모델 'A.X K2(에이닷엑스 케이투)'의 수학 추론 능력 강화에 나선다. 전문 수학 지식을 학습한 AI 모델을 개발하고 이를 활용해 수학 난제 해결에도 도전한다는 계획이다.

SK텔레콤은 서울대와 한국과학기술원(KAIST), 고등과학원 등 국내 연구진과 협력해 A.X K2의 수학 추론 역량을 고도화한다고 22일 밝혔다.

SK텔레콤은 이날 오전 서울 을지로 본사에서 서울대·KAIST 교수진 및 연구자들과 기술 교류회를 열고 수학 난제 연구와 모델 고도화 방안을 논의한다.

SK텔레콤 을지로 사옥. [사진=SK텔레콤]

이번 프로젝트에는 수학과 AI 분야의 국내 주요 연구진이 참여한다. 수학 분야에서는 확률론·통계물리 전문가인 서인석 서울대 교수, 이산수학·그래프 이론을 연구하는 이준경 고등과학원 교수, 저차원 위상수학·기하적 군론 전문가인 김상현 고등과학원 교수 등이 협력한다.

거대언어모델(LLM) 연구 분야에서는 홍영준·이다빈·오병권·변성수 서울대 교수와 박노성 KAIST 교수 등이 참여한다. 연구진은 수학자의 전문지식을 AI 모델 학습에 반영하고, LLM을 실제 수학 연구에 활용하는 방법론을 개발할 계획이다.

SK텔레콤은 이를 통해 기존 모델이 충분히 학습하지 못한 수학 분야의 전문지식과 추론 능력을 보완할 방침이다. 각 분야에 특화된 수학 지식을 학습시킨 뒤 고도화된 모델을 활용해 실제 수학 난제 해결을 시도한다.

최근 글로벌 AI 기업들도 수학 연구에 AI 모델을 활용하고 있다. SK텔레콤에 따르면 오픈AI는 이달 6일 내부 AI 모델이 도출한 새로운 수학 연구 결과를 공개했다. 앤트로픽도 지난 8월 AI 모델 '클로드'가 리만 가설과 관련된 문제에서 기존 연구 결과를 개선했다고 발표했다.

SK텔레콤은 이번 협력으로 확보한 수학 추론 역량을 에이전틱 AI 고도화에도 활용할 계획이다. 수학적 추론·검증 능력을 강화해 AI가 스스로 성능을 개선하는 '재귀적 자기개선(RSI·Recursive Self-Improvement)' 연구의 기반도 마련할 방침이다.

SK텔레콤은 장기적으로 글로벌 최상위 AI 모델에 견줄 수 있는 수학 추론 역량을 확보하고, 필요한 지식을 학습하며 스스로 발전하는 AI 에이전트를 구현하는 것을 목표로 하고 있다.

김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "독자 파운데이션 모델의 실제 문제 해결 능력을 높이기 위해 수학 분야 산학협력을 활발하게 추진하고 있다"며 "전문 연구자들과의 공동 연구를 통해 에이전틱 AI 역량을 고도화해 나가겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com