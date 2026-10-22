군포시 '일자리 박람회' 성황리 종료...450여명 방문·103명 채용 예정

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 21일 일자리 박람회를 개최했다
- 27개 기업과 구직자 450여 명이 참여했다
- 284명 면접에 103명이 채용·2차 면접자로 선발됐다
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 21일 시청 대회의실에서 개최한 '2026 군포시 일자리 박람회'가 시민과 구직자들의 뜨거운 성원 속에 성공적으로 개최됐다고 22일 밝혔다.
시에 따르면 이번 일자리 박람회에는 제조업, 물류·유통업, 기술·서비스업 등 다채로운 직종의 관내외 27개 우수 기업이 참가했으며 현장에는 450여 명의 구직자가 찾아 취업을 향한 높은 열기를 나타냈다.
특히 현장에서는 구직자와 기업 인사 담당자 간 1 대 1 채용 면접 및 맞춤형 상담이 활발히 이뤄졌다. 이날 박람회에서는 총 284명이 현장 면접을 치렀으며 이 가운데 103명이 현장 채용 예정자로 발탁되거나 2차 면접 대상자로 선발되는 실질적인 결실을 거뒀다.
아울러 구직자들의 취업 역량 강화를 돕기 위한 다양한 부대행사도 연계 운영됐다. 이력서 및 자기소개서 일대일 컨설팅, 일자리 유관 기관 상담 등 맞춤형 취업 지원 프로그램을 비롯해 일반 시민도 함께 어울릴 수 있는 다채로운 이벤트 체험관이 마련돼 방문객들의 큰 호응을 얻었다.
한대희 군포시장은 "양질의 일자리는 시민의 일상을 바꾸고 기업의 성장동력은 지역 경제에 활력을 불어넣는 최우선 과제"라며 "이번 박람회가 구직자에게는 희망하는 일자리를 기업에는 우수한 인재를 연결하는 교징검다리가 되었길 바라며 앞으로도 현장 맞춤형 일자리 정책을 지속 추진하겠다"고 강조했다.
군포시는 이번 박람회 결과를 바탕으로 미취업 구직자에 대한 사후 관리 및 기업 인력난 해소를 위한 구인·구직 매칭 사업을 지속 강화해 나갈 계획이다.
1141world@newspim.com