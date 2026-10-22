마크롱 軍투입 예고에도 학생·노란조끼 다시 거리로...노조는 총파업 추진

AI 핵심 요약beta
- 프랑스 학생단체와 노란조끼 세력이 24일 대규모 시위를 예고했다
- 노동조합은 정부와 협상 결렬 뒤 5일 총파업을 선언했다
- 마크롱 정부는 군 투입과 통행금지로 강경 대응에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 에마뉘엘 마크롱 프랑스 정부의 군 병력 투입 예고 등 강경 대응 방침에도 불구하고, 프랑스 학생 단체와 '노란 조끼' 운동 세력, 노동조합이 대규모 시위와 총파업을 강행하겠다는 입장을 밝혔다.
21일(현지시간) 로이터 통신과 유로뉴스 등에 따르면 주요 학생 단체인 프랑스전국학생연합(UNEF)은 오는 24일 추가 시위에 동참할 것을 촉구했다.
같은 날 2018년 대규모 반정부 운동을 주도했던 '노란 조끼' 측도 파리에서 2차 대규모 행진 시위를 벌일 계획이다.
노동조합 역시 24일 노란 조끼 측과 연대해 시위에 참가하겠다고 발표했다. 세바스티앵 르코르뉘 총리는 시위 사태를 진정시키기 위해 소피 비네 노동총연맹(CGT) 위원장과 2시간 30분가량 긴급 회동을 가졌으나 끝내 합의를 이끌어내지 못했다.
비네 위원장은 회동 후 르코르뉘 총리가 타협을 위한 "어떠한 실질적 조치도 발표하지 않았다"고 강하게 비판하며, 치솟는 생활비 물가와 공공서비스 예산 삭감 등에 항의하기 위해 내달 5일 총파업에 돌입하겠다고 선언했다. 그는 "이제 투쟁의 수위를 높여야 한다"며 "그날부터 파업이 본격화되어야 한다"고 동참을 독려했다.
이번 사태는 한 달 전 열악한 교육 환경 개선을 요구하며 시작된 학생 시위에서 비롯됐다. 여기에 고물가와 공공부문 투자 부족에 불만을 품은 노란 조끼 운동과 노동조합이 가세하면서 지난 17일 전국적으로 50만 명이 집결하는 대형 시위로 확산됐다. 시위 과정에서 일부 극단주의 세력이 방화와 약탈을 저지르는 등 폭력 사태가 발생했으나, 부족한 경찰력으로는 이를 통제하기에 역부족이었다.
이에 마크롱 정부는 오는 24일 대규모 군 병력을 투입해 주요 시설 경비를 맡기는 등 강경책을 예고했다. 파리를 비롯한 주요 도시에는 지난 19일 밤부터 야간 통행금지령이 내려진 상태다. 제랄드 다르마냉 법무부 장관은 지난 17일 시위 이후 체포된 2,500여 명 가운데 917명이 기소됐고 174명이 수감됐다고 밝혔다.
마크롱 대통령 역시 법과 질서를 엄격히 유지하겠다는 경고를 이어갔다. 카타르를 방문 중인 마크롱 대통령은 폭력 사태 책임자들에게 "단호한" 조치를 취할 것이라고 강조했으며, 정보기관들을 소집해 지난 17일 시위 통제 실패 원인을 파악하기 위한 대책 회의를 주재했다. 그러나 공립학교에 대한 재정 지원 등 시위대가 요구해 온 근본적인 대책은 발표되지 않았다.
이번 프랑스 시위 사태는 내년 4월 프랑스 대선을 불과 6개월 앞둔 시점에서 발생해 정치적으로도 비상한 관심을 모으고 있다. 최근 여론조사에서는 극우 성향 국민연합(RN)의 마린 르펜 하원 원내대표가 30% 중후반대의 지지율로 선두를 달리고 있다. 르펜 대표는 이번 폭력 시위 사태의 원인으로 극좌 세력과 이민자들을 지목하며 공세를 펼치고 있다.
wonjc6@newspim.com