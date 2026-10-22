콜마바이오텍, 'Bio-One Infinity' 출범…공동 연구·생산·영업 추진

AI 핵심 요약beta
- 콜마바이오텍은 21일 바이오 비즈니스 플랫폼 출범식을 열었다
- 플랫폼은 기업 간 공동 연구개발·사업화·생산·영업을 지원한다
- 첨단바이오 등 6개 분야에서 단기 수익과 중장기 과제를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 콜마바이오텍은 지난 21일 콜마바이오클러스터에서 바이오 비즈니스 플랫폼 'Bio-One Infinity' 출범식을 열고 활동을 시작했다고 밝혔다.
Bio-One Infinity는 참여 기업의 기술과 사업 역량을 연결해 공동 연구개발과 사업화, 생산, 영업을 추진하는 협력 플랫폼이다. 기업별 사업 위험과 비용 부담을 줄이고 새로운 매출 기회를 확보하는 데 초점을 맞췄다.
사업 분야는 첨단바이오기술, 초정밀진단, 첨단재생치료, 환경청정백신, AI 바이오 연구개발, 스페셜티 비즈니스 등 6개로 구성된다. 분야별 코어 기업이 프로젝트를 주도하며, 과제 특성에 따라 참여 기업과 운영 체계를 유연하게 구성할 계획이다.
참여 기업들은 단기 수익 창출 프로젝트와 중장기 기술개발 과제를 병행한다. 통합 브랜드를 활용한 공동 영업 체계도 구축해 사업 기회를 공유하고 연구개발 투자 부담을 완화할 방침이다.
문병석 콜마바이오텍 대표는 "실제 프로젝트 발굴과 성과로 이어지는 실행 중심 협력 플랫폼"이라며 "연구개발부터 사업화, 생산, 영업까지 기업 간 경계를 연결해 바이오 산업의 새로운 성장 공식을 만들어 나가겠다"고 말했다.
이어 "협업을 통해 새로운 가치를 창출할 수 있는 다양한 기업들의 참여를 확대해 국내 바이오 산업 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출의 기반을 마련할 것"이라고 덧붙였다.
출범식에는 에스피메드, 넥스제너, 바이오티엔에스, 에이페이스, 이뮤니스바이오, 제이비바이오텍, MD헬스케어 등 코어 기업 8곳과 한국독성학회·한국바이
sykim@newspim.com