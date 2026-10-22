큐리오시스, 세계 바이오 서밋서 자율실험실 비전 제시

AI 핵심 요약beta
- 큐리오시스는 22일 세계 바이오 서밋에서 자율실험실 기술을 발표했다
- 윤호영 대표는 AI 기반 바이오 연구에 실험 자동화가 필요하다고 강조했다
- 큐리오시스는 표준 데이터 확보와 자율실험실 해외 공급을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 실험실 자동화(랩 오토메이션) 전문기업 큐리오시스는 '2026 세계 바이오 서밋(World Bio Summit 2026)'에서 자율실험실(Self-Driving Lab·SDL) 기술과 바이오 연구 데이터의 표준화 전략을 발표했다고 22일 밝혔다.
이 행사는 세계 바이오 서밋은 대한민국 정부와 세계보건기구(WHO)가 공동 주최로, 올해는 'AI가 불러올 바이오헬스 혁신의 확산'을 주제로 지난 21일 개막했다.
윤호영 큐리오시스 대표는 본회의 '세션 1: New Science(AI가 불러올 미래)'에서 '자율실험실: AI 기반 바이오 기술의 핵심 인프라'를 주제로 발표했다.
윤 대표는 "AI가 스스로 가설을 세우는 'AI 과학자'로 진화하고 있지만, 이를 실제 생물학적 데이터로 검증하는 실험 단계는 여전히 사람의 손에 의존하고 있다"며 실험 자동화의 필요성을 설명했다.
자율실험실은 AI의 실험 설계와 로봇의 실험 수행, 결과 분석과 후속 실험을 반복적으로 연결하는 플랫폼이다. 윤 대표는 AI 기술이 신약 개발 기간 단축으로 이어지려면 표준화되고 재현 가능한 데이터를 안정적으로 확보해야 한다고 강조했다.
큐리오시스는 이번 발표에서 자체 기술인 큐리오시스템(CurioSystem) 기반의 무인 자동화 공정을 소개했다. 살아 있는 세포를 장기간 배양·관찰하는 라이브셀 이미징 장비 '셀로거(Celloger)' 시리즈와 자동 콜로니 피커 'CPX'를 연계한 솔루션이다. CPX는 배양된 미생물 집락을 자동으로 선별·채취하는 장비로, 국가 바이오파운드리 인프라에 도입됐다.
이와 함께 오가노이드 대량 배양과 고속 스크리닝(HTS)에 적용할 수 있는 자율실험실 모델도 제시했다. 회사는 동물대체시험법(NAMs) 활용 확대에 대응해 관련 연구의 자동화를 지원한다는 계획이다.
큐리오시스는 행사 기간 글로벌 제약사 및 해외 연구기관과 파트너링 미팅을 진행하고 자율실험실 솔루션 공급과 연구 자동화 협업 방안을 논의했다고 밝혔다. 실험 과정에서 발생하는 인적 오류를 줄이고 신약 후보물질 평가에 필요한 시간을 단축하는 방안 등이 논의됐다.
회사는 기존 글로벌 기업과의 제조업자개발생산(ODM) 사업 경험을 바탕으로 자율실험실 패키지의 해외 공급을 확대할 계획이다.
윤 대표는 "소프트웨어로서의 AI가 발전하더라도 물리적 데이터 인프라가 뒷받침돼야 바이오 연구에 활용할 수 있다"며 "랩 오토메이션 기술을 바탕으로 글로벌 제약·바이오 연구의 무인 자동화를 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com