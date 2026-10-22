에이직랜드 이석용 상무, '반도체의 날' 산업통상부 장관 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 에이직랜드 이석용 상무가 21일 산업통상부 장관 표창을 수상했다
- 이 상무는 해외 거점 구축과 파트너십 확대로 글로벌 사업을 이끌었다
- 에이직랜드는 3나노 설계와 첨단 패키징 역량을 확보했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 주문형 반도체(ASIC) 디자인 솔루션 전문기업 에이직랜드는 이석용 상무가 지난 21일 서울에서 열린 '제19회 반도체의 날' 기념식에서 산업통상부 장관 표창을 수상했다고 22일 밝혔다.
이번 수상으로 에이직랜드는 3년 연속 장관 표창 수상자를 배출했다. 회사에 따르면 국내 시스템반도체 산업 발전에 기여해 온 임직원들의 공로가 정부 포상으로 이어지고 있으며, 이는 회사의 전문인력 경쟁력을 입증하는 것이라고 설명했다.
이석용 상무는 글로벌전략본부장으로서 해외 시장 개척과 전략적 파트너십 확대를 주도해 왔다. 글로벌 사업 확장에 필요한 기술 기반과 영업 네트워크를 구축하고 이를 신규 고객 확보와 매출 성장으로 연결하는 데 기여했다.
특히 글로벌 고객사의 선단공정 및 첨단 패키징 수요에 대응하기 위해 대만 R&D센터 설립을 추진하고 현지 전문인력 확보에 참여했다. 이를 통해 3나노(nm) 선단공정 설계 플로우와 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 등 첨단 패키징 기술 역량을 확보했다.
미국 산호세 영업 거점 구축도 주도했다. 미국 현지 고객사 대상 첫 매출 창출을 시작으로 글로벌 주요시장에서 새로운 사업 기회를 발굴해 왔으며, 이에 따라 해외 매출 성장을 이끌었다.
이석용 상무는 "이번 수상은 글로벌 시장에서 새로운 기회를 개척하기 위해 함께 노력해 온 에이직랜드 임직원 모두가 이뤄낸 결실"이라며 "앞으로도 글로벌 파트너들과의 협력을 확대하고, 이를 신규 프로젝트와 실질적인 사업 성과로 연결해 국내 시스템반도체 산업의 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
한편 에이직랜드는 같은 날 열린 'K Connect AI' 행사에서도 산업통상부 장관 표창을 수상했다. 에이직랜드는 세계 최대 파운드리 기업 TSMC의 국내 유일 VCA(Value Chain Alliance) 파트너로, 반도체 설계·검증부터 패키징·양산까지 전 과정을 아우르는 턴키(Turn-key) 솔루션을 제공하고 있다.
nylee54@newspim.com