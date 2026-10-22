애드포러스, 60억 규모 투자 유치

AI 핵심 요약beta
- 애드포러스는 22일 60억원 규모 전환사채 발행을 결정했다
- 조달 자금은 AI 기술 적용과 연구개발, 인수합병에 활용한다
- 해외 거래액을 확대하고 미국·일본 시장 공략을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 광고 플랫폼 기업 애드포러스가 60억원 규모의 제2회차 무기명 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 22일 밝혔다.
발행되는 전환사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%이며, 전환가액은 주당 6894원으로 기준 주가 대비 10% 할증된 수준이다. 오라이언자산운용, 수성자산운용, 라이프자산운용 등 기관투자자들이 투자를 결정했다.
회사에 따르면 조달 자금은 기존 플랫폼에 AI 기술을 적용해 수익성을 높이는 데 활용된다. 추가 연구개발(R&D)에도 투입해 실시간 입찰(RTB) 기반 플랫폼으로의 전환을 가속화할 계획이다. 신규 자금 조달에 따라 인수합병(M&A)도 추진할 수 있다.
애드포러스는 글로벌 시장 공략도 병행한다. 구글 등 글로벌 파트너십을 중심으로 올해 7월까지 누적 해외 거래액이 전년 동기 대비 123% 증가했다. 미국, 일본의 수요자 광고 플랫폼(DSP)과 자체 플랫폼을 연동하고 현지 네트워크를 강화해 해외 매출을 확대한다는 전략이다.
회사 관계자는 "국내 AI 광고 플랫폼 업계에서 독보적인 기술력을 축적하고 있다"며 "최근 본격적인 실적 성장 국면에 돌입한 점이 기관투자자들로부터 높게 평가받았다"고 말했다. 이어 "기존 플랫폼의 수익성 향상과 동시에 신규 플랫폼 개발을 진행하고 추가 글로벌 파트너십을 확보해 시장 다변화에 나설 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com