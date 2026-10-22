삼성웰스토리, 급식업계 최초 사내카페에 대체커피 '산스' 선봬

AI 핵심 요약beta
- 삼성웰스토리는 22일 무카페인 대체커피 산스를 사내카페에 선보였다
- 산스는 천연 원료 12가지를 활용해 커피의 맛과 향을 구현했다
- 오트크림라떼 등 7종 음료로 무카페인 수요에 대응했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성웰스토리는 원두를 쓰지 않아 카페인이 전혀 없으면서도 커피 본연의 맛과 향을 살린 대체커피 브랜드 '산스'를 급식업계 최초로 사내카페에 선보인다고 22일 밝혔다.
산스는 치커리 뿌리와 대추씨 등 12가지 천연 원료를 조합해 커피와 유사한 향과 맛을 구현한 제품이다. 삼성웰스토리는 사내카페 운영 환경에 맞춰 산스와 함께 파우더형 제품 '산스 블렌드 스틱'을 개발했다. 1회 제공량으로 개별 포장해 대량 주문에서도 일정한 맛을 낼 수 있다. 오트크림라떼와 산스메리카노 등 총 7종의 음료를 상시 제공한다.
이번 도입은 디카페인 커피에도 소량의 카페인이 남을 수 있다는 점을 고려해 카페인이 없는 음료를 찾는 수요에 대응한 것이다. 관세청 수출입무역통계에 따르면 국내 디카페인 생두·원두 수입량은 2021년 4755톤에서 지난해 약 1만 톤으로 두 배 이상 늘었다. 삼성웰스토리 사내카페에서도 2023년 10월 디카페인 원두 도입 이후 월 판매량이 2.6배 증가했다.
삼성웰스토리 관계자는 "건강을 생각하는 고객의 선택이 식사 메뉴부터 간편식과 음료까지 다양해지고 있다"며 "앞으로도 고객의 생활 방식과 취향을 반영한 식음서비스를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com