부산시, '2026 부산유엔위크' 개막…시민 참여형 평화 프로그램

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'유엔즈' 발대식 등 7개 프로그램



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 유엔참전용사를 추모하고 참전국에 감사의 뜻을 전하는 시민 참여형 프로그램이 진행된다.

부산시는 23일부터 다음 달 11일까지 부산 일원에서 '2026 부산유엔위크'를 개최한다고 22일 밝혔다.

2026 부산유엔위크 웹이미지[사진=부산시] 2026.10.22

'기억에서 참여로 함께 만들어가는 부산의 평화'를 주제로 열리는 부산유엔위크는 유엔의 날인 10월 24일을 전후해 유엔기념공원이 있는 부산에서 평화와 국제협력의 의미를 되새기는 행사다. 올해로 7회째를 맞아 시민 체험과 참여 프로그램을 확대했다.

행사는 지난 7월 지역 내·외국인 청년으로 구성된 외교 서포터스 '유엔즈' 발대식을 시작으로 모두 7개 프로그램으로 진행된다. 주요 일정은 제81주년 유엔의 날 기념식, 참전국·외교관 감사 오찬, 시민 참여형 평화 콘텐츠 '원피스', 세계평화포럼 등이다.

제81주년 유엔의 날 기념식은 23일 오전 11시 유엔기념공원에서 열린다. 전재수 부산시장과 유엔기념공원에 전사자가 안장된 10개국 외교사절단, 부산 주재 외국 공관장, 보훈단체 관계자, 군 장병 등이 참석해 유엔참전용사를 추모하고 참전국에 감사의 뜻을 전한다.

유엔기념공원에서는 22일부터 30일까지 '22개국이 함께 꽃피운 평화'를 주제로 참전국 국기와 국화꽃을 전시한다. 시민들이 참전국의 역사와 참전용사의 희생을 살펴볼 수 있도록 마련한 행사다.

시민 참여형 프로그램도 운영한다. '평화를 잇다-원피스'는 유엔기념공원과 옛 하야리아 미군기지 부지인 부산시민공원을 연결하는 모바일 미션 방 탈출 콘텐츠다. 참가자는 스마트폰으로 미션을 수행하며 유엔참전용사와 부산의 평화 역사를 확인할 수 있다.

프로그램 운영 장소는 기존 유엔기념공원에서 부산시민공원까지 확대됐다. 현장에는 전시와 체험 공간, 포토존도 마련된다.

세계평화포럼은 다음달 2일 'K-컬처로 세계를 잇는 평화외교'를 주제로 열린다. 김구재단 이사장의 기조연설을 비롯해 국제기구 라운드테이블과 분야별 주제 발표가 진행된다.

포럼에서는 K-컬처를 활용한 평화외교와 부산의 국제적 역할을 논의한다. 2028년 유엔해양총회 개최도시이자 해양도시인 부산이 평화와 국제협력에 기여할 방안도 다룬다.

전재수 시장은 "부산은 유엔참전용사의 희생과 국제사회의 연대로 지켜낸 평화의 역사를 간직한 도시"라며 "시민들이 역사를 되새기고 평화의 가치를 직접 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com