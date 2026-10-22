맘스터치, 후덕죽 셰프 컬렉션 2차 출시…버거 3종·치킨 1종

AI 핵심 요약beta
- 맘스터치는 22일 후덕죽 셰프 컬렉션 2차 제품을 출시했다
- 신제품은 중식 소스 활용 버거 3종과 치킨 1종으로 구성됐다
- 25일까지 공식 앱에서 선착순 할인 쿠폰 5000장을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 토종 버거·치킨·피자 브랜드 맘스터치가 중식 대가 후덕죽 셰프의 노하우를 담은 두번째 '후덕죽 셰프 컬렉션'을 출시했다고 22일 밝혔다.
이번 컬렉션은 XO소스와 쿵파오소스를 중심으로 '후덕죽 쿵파오싸이버거', '후덕죽 XO통모짜새우버거', '후덕죽 XO쉬림프싸이플렉스버거' 등 버거 3종과 '후덕죽 XO사천빅싸이순살' 치킨 1종으로 구성됐다. 오는 25일까지 공식 앱에서 선착순 일 5000명에게 '후덕죽 XO쿵파오 세트'를 3500원 할인받을 수 있는 쿠폰을 증정한다.
맘스터치는 이번에도 광고 모델료와 IP 계약비, 레시피 개발비 등 협업 제반 비용 전액을 가맹본부가 부담한다. 가맹점의 비용 부담을 줄이고 신메뉴 판매와 매장 운영에 집중하도록 한다는 취지다.
맘스터치 관계자는 "맘스터치의 대표 메뉴에 후덕죽 셰프의 전문성과 노하우를 접목해, 익숙하면서도 새로운 프리미엄 미식 경험을 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com