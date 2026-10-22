노브랜드 버거 'NBB 훅·펀치', 출시 1주일 만에 10만개

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드는 22일 노브랜드 버거 신메뉴 판매량이 10만개를 넘었다고 밝혔다.
- NBB 훅과 펀치는 출시 일주일 만에 버거 판매 1·2위에 올랐다.
- 출시 7일째 판매량은 첫날보다 22% 증가하며 호응을 얻었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드가 노브랜드 버거의 3세대 대표 메뉴로 내놓은 'NBB 훅'과 'NBB 펀치'가 출시 일주일 만에 누적 판매량 10만개를 넘어섰다. 신세계푸드는 22일 지난 15일 출시한 두 제품이 일평균 약 1만5000개씩 팔렸다고 밝혔다.
전체 버거 판매량에서 차지하는 비중은 훅 13%, 펀치 12%로, 그동안 판매 1위를 지켜온 '그릴드 불고기'(단품 3300원)를 제치고 1·2위에 올랐다. 출시 7일째인 21일 판매량은 첫날보다 22% 늘었다. 신세계푸드는 가성비를 앞세워 성장해 온 노브랜드 버거가 가격을 넘어 맛으로 경쟁력을 넓히고 있다고 분석했다.
신세계푸드는 올해 상반기 고객 500명 조사를 토대로 패티와 치즈의 풍미를 살리고 소스로 메뉴별 개성을 강화했다. 훅은 스모크 마요네즈와 케첩 베이스 소스를, 펀치는 스모크 할라피뇨 체다소스를 썼다.
신세계푸드 관계자는 "훅과 펀치는 합리적인 가격에 버거 본연의 맛을 강화한 메뉴로, 출시 초기부터 고객들의 호응을 얻고 있다"며 "두 제품을 맛과 가격 모두에서 만족을 주는 대표 메뉴로 육성해 노브랜드 버거의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com