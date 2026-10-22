중국, 장정 승리 90주년 기념대회, 시진핑 연설

AI 핵심 요약beta
- 중국은 22일 홍군 장정 승리 90주년 기념대회를 개최했다
- 시진핑 주석은 약 3000명이 참석한 행사에서 연설했다
- 중국은 우주 영상과 금·은 기념주화로 장정 정신을 기렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 홍군의 장정 승리 90주년을 맞아 22일 베이징 인민대회당에서 기념대회를 개최하는 등 대대적인 기념행사를 갖는다.
이날 인민대회당에서 열리는 기념대회에는 약 3000명이 참석할 예정이며 시진핑 국가주석이 연설에 나선다. 중국은 우주비행사들의 기념 영상과 금·은 기념주화 발행 등을 통해 장정의 역사적 의미와 혁명정신을 부각하고 있다.
중국 관영 신화통신은 중국 우주정거장에서 임무를 수행 중인 선저우(神舟) 23호 우주비행사들이 궤도상 영상으로 장정을 수행한 옛 홍군들에게 경의를 표했다고 22일 보도했다.
홍콩 출신 최초의 우주비행사 리자잉(黎家盈)은 우주선 창밖으로 지구를 바라보며 "90년의 세월이 흘렀지만 장정의 정신은 한 번도 빛이 바래지 않았다"며 "장정은 이제 대지에서 별들의 강으로 그 여정을 펼치고 있다"고 말했다. 우주비행사들은 영상에서 "임무는 순조롭게 진행되고 있으며 조국은 번영하고 발전하고 있다. 우리는 중대한 기대를 저버리지 않을 것"이라고 밝혔다.
장정은 1934년 10월부터 1936년 10월까지 중국 공산당이 이끄는 홍군이 국민당군의 포위와 추격을 피해 남부 지역에서 산시성(陝西省) 북부로 이동한 사건이다. 홍군은 험준한 산악과 초원 등 극한의 환경을 거치며 장기간 이동했고, 중국 공산당은 이를 혁명 승리의 중요한 역사적 기반으로 평가하고 있다.
중국은 장정 승리 90주년을 계기로 혁명정신과 공산당의 지도력을 강조하고 있다. 최근 중국 관영매체들은 장정 당시의 희생과 인내, 단결을 집중적으로 조명해 왔다. 이번 기념대회에서도 시 주석이 장정의 역사적 의미와 오늘날 중국 사회에 주는 교훈 등을 강조할 것으로 예상된다.
중국 인민은행은 장정 승리 90주년을 기념해 22일 금화와 은화 각 1종을 발행한다. 두 기념주화는 중국의 법정화폐다.
금화는 순도 99.9%의 금 8g으로 제작되며 액면가는 100위안, 최대 발행량은 1만 개다. 뒷면에는 오성기 상징인 오각별과 공산당 당기의 낫·도끼 문양, 설산과 초원을 넘는 홍군의 모습이 새겨진다. 은화는 순도 99.9%의 은 30g으로 제작되며 액면가는 10위안, 최대 발행량은 2만 개다. 뒷면에는 홍군의 산시성 진군을 기리는 조형물과 옌안의 바오타산 등이 담긴다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com