전국 광역 단체장 10월 22일 일정

AI 핵심 요약beta
- 21일 신용한 충북지사 등 광역단체장들이 지역 현안을 점검했다
- 신용한 지사는 오송 지하차도 추모공간 예정지를 방문하고 포럼에 참석했다
- 시도지사들은 재난훈련·회의·기념식·산업행사 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-오송 지하차도 희생자 추모공간 예정지 현장방문(11:00 충북안전문화체험관)
-2026 충청미래포럼(13:00 코트야드 바이메리어트 세종)
▲우상호 강원도지사
-2026년 재난대응 안전한국훈련 (14:00 신관 상황실)
-제3차 실국장회의(16:00 신관 대회의실)
▲이원택 전북지사
- 도정 공감의 날 (10:00 공연장)
- 도민의 날 출향도민 초청행사 (18:30 시그니처호텔)
▲허태정 대전시장
-기탁식(대전청과)(9:30 응접실)
-2026대전환경사업지방자치단체조합 체육대회(11:00 KT인재개발원)
-유성구-사세보시 글로벌 지산학협력 간담회(14:00 충남대학교)
▲조상호 세종시장
-청년농업인(4-H회) 공감 소통행사(9:30 대회의실)
-2026 충청미래포럼(13:00 메리어트세종)
▲박수현 충남지사
-충남 지체장애인의 날 기념식(11:00 보령)
-2026 충청미래포럼(13:00 메리어트세종)
▲전재수 부산시장
- 부산YWCA 창립 80주년 기념행사(15:30 부전교회 닿음아트홀)
▲박완수 경남지사
- 사천에어쇼 및 우주항공방위산업전(13:00 사천 비행장)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(402회);AI 랜드마크 조감도를 활용한 경북 관광활성화 방안(07:20 다목적홀)
- 실국원장 간부회의;국정감사 수감 후속 조치 보고(10:00 원융실)
- 경북도청신도시 5성급 호텔 조성사업 업무협약 체결식(11:00 사림실)
- 2차 공공기관 이전 실국 추진상황 보고회(16:00 화백당)
▲박찬대 인천시장
- 2026 국가단위 긴급구조 종합훈련 (14:00 인스파이어)
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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