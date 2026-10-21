'한파특보' 경북내륙 아침기온 '뚝'....큰 기온차 '건강 유의'

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 22일 대구·경북 아침기온이 10도 떨어진다고 예보했다.
- 봉화 등 북부내륙은 영하권으로 내려가고 한파특보가 발효됐다.
- 동해안에는 강풍과 높은 물결이 일어 해안 안전사고에 유의해야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경북동해안 높은 너울....해안가·갯바위 접근 자제
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화와 영주 등 북부내륙의 아침기온이 영하로 곤두박질하는 등 22일 대구·경북의 아침 기온이 10도가량 큰 폭으로 떨어지면서 매우 쌀쌀하겠다.
청도, 고령, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 청송, 김천북부, 안동, 영양, 봉화, 울진 산지, 경주 서부를 중심으로 한파 특보가 발효됐다.
경북 동해안을 포함한 전국 해상에서 물결이 높게 일고 바람이 강하게 불겠다. 경북 북부동해안에는 연안 안전사고 '주의보'가 내려졌다. 해안가 안전사고에 각별히 유의해야 한다.
대구와 경북의 22일 기온은 -1도~18도의 분포를 보이며 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 건강관리에 각별히 주의해야 한다.
대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 5도, 경북 봉화 -1도, 안동·의성 2도, 문경·상주 3도, 영덕·영천 6도, 울진·포항은 7도의 분포를 보이겠고 낮 기온은 대구 17도, 경북 봉화 15도, 안동·상주·영천·포항 17도, 경주는 18도로 관측됐다.
기상청은 전국 내륙 대부분 지역에 한파특보가 발효된 가운데 22일 아침 기온이 전날(21일)보다 10℃가량 큰 폭으로 떨어지고 기온 차가 크므로 건강관리에 유의할 것을 당부했다.
또 경북 중·북부내륙·북동산지에 얼음이 어는 곳도 있겠고 내륙에 서리가 내리는 곳이 있겠다며 농작물 관리에 주의할 것을 주문했다.
동해 남부북쪽 안쪽 먼바다는 22일 오전까지, 동해 남부북쪽 바깥 먼바다는 이날 늦은 오후까지 바람이 30~65km/h(8~18m/s)로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다.
또 경북북부 앞바다에도 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 확대될 가능성이 있겠다. 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.
경북 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 주의해야 한다.
nulcheon@newspim.com