안민석 교육감, 양평·여주·이천서 "'자기주도학습센터' 구축 시급"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감은 20일 양평·여주·이천에서 타운홀미팅을 했다
- 학부모·교육 관계자들과 교육격차와 통학 불편 해소 방안을 논의했다
- 자기주도학습센터와 안심 에듀버스 확대 도입 방안을 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 안민석 경기도교육감이 양평, 여주, 이천 지역을 연이어 찾아 학부모 및 지역 교육 관계자들과 현장 소통 행보에 나섰다.
경기도교육청은 안민석 교육감이 지난 20일 양평 이함캠퍼스, 여주 경기관광고등학교, 이천 중리초등학교에서 '찾아가는 교육감실' 타운홀미팅을 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 타운홀미팅에는 각 지역 교육지원청 교육장을 비롯해 학부모, 학교장, 경기도의원, 시·군의원 등이 대거 참석해 경기교육 발전 방안을 논의했다.
안 교육감은 이 자리에서 폰프리(Phone-free) 스쿨, RAS 경기 문예체 교육, 교권 보호, 교육장 공모제 등 민선 6기 경기교육대전환의 핵심 공약과 역점 사업을 설명하고 지역별 애로사항을 경청했다.
특히 3개 지역 모두에서 공통으로 제기된 도농 간 교육격차와 불편한 통학 여건 문제에 대해 구체적인 대안을 제시했다.
안 교육감은 "지역 간 교육격차를 해소하기 위해서는 단편적 지원을 넘어 학습과 진로 상담을 통합 제공하는 '자기주도학습센터' 구축이 시급하다"고 밝혔다.
아울러 통학 여건 개선과 관련해 파주시의 학생 전용 통학버스(파프리카) 사례를 언급하며 "지자체와 교육청 간의 행정 장벽을 허물어 '안심 에듀버스'를 확대 도입함으로써 학생들의 안전한 등하굣길을 책임지겠다"고 강조했다.
지역별 주요 논의 사항으로 양평에서는 숙박형 현장체험학습 운영 및 도농 간 교육격차 해소가 다뤄졌으며 여주에서는 대중교통 연계 통학 여건과 체험학습 관련 교권 보호 방안이 수면 위로 올랐다. 이천에서는 중리지구 내 중학교 신설 및 병설유치원 증설, 학교폭력 예방 방안 등이 중점 논의됐다.
1141world@newspim.com