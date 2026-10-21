남종섭 경기도의장, 국회서 지방의회법 정책세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 의장은 21일 한국행정학회와 지방의회법 정책세미나를 개최했다
- 세미나에서 지방의회법 제정 의의와 입법 과제를 집중 논의했다
- 시도의회의장협의회와 한국행정학회는 정책·연구 협력 업무협약을 체결했다
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'지방의회법 제정 촉구 특위' 출범...위원장에 경기도의회 최종현 의원 인선
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)이 대한민국시도의회의장협의회장으로서 지방의회법 제정 논의에 학계의 전문성을 더하고 지방의회 발전을 위한 정책·연구 협력 기반을 대폭 확장했다.
남종섭 의장은 21일 국회 의원회관 제2소회의실에서 한국행정학회와 공동으로 '새로운 지방의회, 새로운 지방민주주의: 지방의회법 입법을 통한 변화 모색'을 주제로 정책세미나를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 남 의장을 비롯해 안신일 대한민국시도의회의장협의회 지방의회법 제정 TF 단장(세종특별자치시의회 의장), 성시경 한국행정학회 회장, 송기헌 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장, 국회 및 지방의회, 학계 관계자들이 대거 참석했다.
세미나에서는 지방의회법 제정이 지니는 의의와 주민 주권 실현 간의 연계성, 국회에 발의된 지방의회 법안의 주요 쟁점 및 입법 과제가 다각도로 논의됐다. 또한 지방의회 역량 강화를 위한 정책 과제와 향후 지방분권 개헌 시 지방의회의 위상·권한 강화 방안도 중점 다뤄졌다.
세미나 직후 대한민국시도의회의장협의회와 한국행정학회 간 업무협약(MOU) 체결식도 진행됐다.
양 기관은 이번 협약에 따라 ▲학술·교육·연구 관련 정보 교류 및 협력 네트워크 구축 ▲지방의회법 제정 등 지방의회 발전을 위한 정책 자문·연구 및 제도 개선 ▲지방의회와 학계의 상호 발전을 위한 공동연구 등을 적극 추진하기로 뜻을 모았다.
남 의장은 이날 대한민국시도의회의장협의회 내 '지방의회법 제정 촉구 특별위원회'를 공식 출범시켰다. 특위 위원장으로는 경기도의회 지방의회법 제정 추진 TF 단장을 맡고 있는 최종현 의원(더불어민주당·수원7)이 인선됐다.
남종섭 의장은 "지방의회법 제정은 지방의회의 독립성과 전문성을 확보해 주민 대표기관으로서 제 역할을 다하도록 만드는 핵심 기반"이라며 "학계의 전문성과 지방의회 현장의 생생한 경험을 결합해 실질적인 법안 제정 및 정책 대안 마련에 박차를 가하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com