대전·세종·충남 22일 기온 '뚝'…대전 최저 3도, 한파주의보 발효

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청은 22일 대전·세종·충남에 한파가 찾아온다고 밝혔다
- 충남권 아침 기온은 2~6도까지 떨어지고 내륙에는 한파주의보가 발효된다
- 서해안에는 강풍과 높은 물결이 예상돼 건강·농작물 관리에 주의가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 22일 대전·세종·충남의 아침 기온이 전날보다 최대 10도가량 떨어지면서 올가을 들어 매서운 추위가 찾아올 전망이다. 대전과 세종을 비롯한 충남 내륙 곳곳에는 한파주의보가 발효된다.
21일 대전지방기상청에 따르면 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 22일 아침 최저기온은 대전 3도, 세종 3도, 홍성 4도 등 충남권 전역에서 2~6도에 머물겠다.
특히 충남 내륙 일부 지역은 이날 아침보다 기온이 10도가량 급격히 떨어질 것으로 예상된다.
이에 따라 기상청은 이날 오후 9시를 기해 대전과 세종, 충남 천안·공주·논산·금산·부여·청양·계룡에 한파주의보를 발효한다.
22일 낮 최고기온은 대전 17도, 세종 16도, 홍성 16도 등 15~18도로 예상된다. 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎까지 벌어져 건강관리에 주의가 필요하다.
23일 아침 최저기온은 4~8도로 쌀쌀한 날씨가 이어지겠지만 낮에는 21~23도까지 오르면서 기온이 회복될 전망이다.
충남 서해안에는 강풍도 이어지겠다. 태안과 당진, 서산, 서천, 보령, 홍성 서부 등에는 강풍주의보가 내려진 가운데 21일 밤까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다.
서해중부먼바다에는 최대 3.5m, 충남앞바다에는 최대 3m의 높은 물결이 예상돼 항해나 조업 중인 선박의 주의가 요구된다.
대전지방기상청은 "기온이 급격히 떨어지고 낮과 밤의 기온차가 크게 벌어지는 만큼 건강관리에 유의해야 한다"며 "내륙에는 서리가 내리는 곳도 있어 농작물 관리에 주의해 달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com