한섬, 프랑스 러닝 브랜드 '새티스파이' 계약…제품 250종 내놔

AI 핵심 요약beta
- 한섬은 21일 프랑스 러닝 브랜드 새티스파이와 독점 운영 계약을 체결했다
- 한섬은 내년부터 러닝 의류와 신발 등 250여 종을 국내에 선보인다
- 한섬은 내년 상하반기 팝업과 플래그십 매장을 열고 온라인 판매도 시작한다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한섬이 프랑스 러닝 브랜드 '새티스파이(SATISFY)'와 국내 독점 리테일 운영 계약을 체결하고 해외패션 포트폴리오를 스포츠 카테고리로 넓힌다. 럭셔리 패션 중심이던 해외 사업 영역을 스포츠와 잡화까지 확장하겠다는 구상이다.
한섬은 21일 이 같은 계약 체결 사실을 밝혔다. 새티스파이는 티셔츠 한 장이 20만원대, 러닝 쇼츠가 30만원대에 달하는 하이엔드 러닝웨어 브랜드다. 유럽과 일본산 고기능성 소재에 펑크록, 스케이트보드 등 서브컬처를 접목한 디자인으로 글로벌 러너들 사이에서 팬덤을 구축했다.
한섬은 내년부터 '모스테크(MothTech)' 티셔츠와 '저스티스(Justice)' 쇼츠 등 대표 제품을 비롯해 러닝 의류, 러닝화, 액세서리 등 250여 종 전 품목을 국내에 선보인다. 내년 상반기 서울에서 팝업스토어를 열고, 하반기에는 플래그십 스토어를 오픈한다. 하반기부터는 더한섬닷컴과 온라인 편집숍 EQL에서 온라인 판매도 시작한다.
유태영 한섬 해외패션본부장(전무)은 "국내 고객 니즈에 맞는 다양한 카테고리의 해외 브랜드 발굴을 통해 기존 럭셔리 패션 중심의 해외패션 포트폴리오를 스포츠, 잡화 등 다양한 영역으로 확장해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com