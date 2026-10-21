하림, 베트남에 치킨너겟 첫 수출…내년까지 연 70톤 목표

AI 핵심 요약beta
- 하림은 21일 베트남에 닭고기 가공품을 처음 수출했다
- 용가리치킨 등 국내산 닭고기 제품을 하노이에 출하했다
- 하림은 2027년까지 베트남 수출을 70여 톤으로 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하림이 베트남에 닭고기 가공품을 처음 수출하며 동남아 시장 공략에 나섰다. 하림은 2027년까지 베트남 수출 규모를 연간 70여 톤으로 키운다는 계획이다.
하림은 21일 전북 익산 본사 스마트팩토리에서 'K-닭고기 가공품 베트남 첫 수출 선적식'을 열고 '용가리치킨'과 '하림 치킨너겟', '통가슴살 치킨너겟'을 하노이 권역으로 출하했다. 세 제품은 모두 국내산 닭고기 100%를 원료로 만들었다.
이번 수출은 지난 4월 한·베트남 정상회담을 계기로 타결된 열처리가금육 검역협상의 후속 성과다. 하림은 작업장 승인과 현지 유통 허가 같은 행정 절차를 서둘러 마무리하면서 협상 타결 6개월 만에 첫 물량을 선적했다.
하림은 그동안 삼계탕에 치우쳐 있던 수출 품목을 고부가가치 냉동 가공제품으로 넓힌다는 구상이다. 인구 1억 명을 넘어선 베트남에서 가공육 소비가 빠르게 늘고 있는 만큼 청년층과 가족 단위 소비층을 주요 공략 대상으로 삼았다.
정호석 하림 대표이사는 "철저한 위생 관리와 현지 맞춤형 전략으로 동남아 시장에 K-치킨너겟의 경쟁력을 증명하고 국내 육계 농가의 소득 증진에도 기여하겠다"고 말했다.
송미령 농림축산식품부 장관은 "베트남에 민관이 원팀으로 협력해 얻은 뜻깊은 결실"이라며 "K-닭고기 육가공품이 동남아 전역으로 활발히 수출될 수 있도록 작업장 확대와 현지 마케팅을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com