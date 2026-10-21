[내일날씨] 전국 아침 최저 1도…큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 22일 기상청은 전국 아침 최저기온이 1도까지 떨어진다고 예보했다
- 전국이 대체로 맑고 낮 기온은 10도 후반까지 오르겠다
- 큰 일교차가 예상되며 미세먼지는 전국에서 좋음 수준을 보이겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일 22일은 전국 아침 최저 기온이 1도까지 떨어져 쌀쌀한 날씨가 예상된다. 반면 전국 낮기온이 10도 후반까지 오르는 등 큰 일교차가 전망돼 건강에 유의해야겠다.
21일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 22일 한반도는 서해에서 동해로 통과하는 고기압의 영향권에 들겠다.
전국이 대체로 맑겠고 서해안은 오전에 구름이 점차 개겠다. 제주도와 울릉도, 독도는 구름이 많겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 5도 ▲인천 3도 ▲수원 5도 ▲춘천 1도 ▲강릉 6도 ▲청주 4도 ▲대전 3도 ▲전주 5도 ▲광주 8도 ▲대구 5도 ▲부산 10도 ▲울산 7도 ▲제주 14도다.
최고기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 16도 ▲강릉 16도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~3.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com