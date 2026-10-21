전남광주 남구, '사직동 시간우체국' 정식 개관 준비 박차

AI 핵심 요약beta
- 남구는 21일 사직동 시간우체국 시설·시스템 점검을 시작했다
- 시간우체국은 11월부터 시범운영을 거쳐 내년 3월 개관한다
- 남구는 안전설비와 전시·앱·편지관리 시스템을 점검한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구가 내년 3월 사직동 시간우체국의 정식 개관을 앞두고 오는 11월부터 시설 및 시스템 점검에 들어간다.
남구는 21일 "시간우체국의 안정적인 운영을 위해 다음 달부터 시설별 작동 상태 및 실제 운영에 필요한 사항을 단계적으로 점검한다"면서 "시범 운영을 거쳐 내년 3월에 방문객에게 개방할 계획이다"고 밝혔다.
먼저 시설 분야에서는 음향 시스템 종합 시험운영과 시스템별 운영 교육을 진행하고 전기 사용을 위한 안전 검사와 전기 본선 인입도 추진한다.
또 조명과 자동제어반 시험 가동 및 사용 교육을 비롯해 엘리베이터와 소방시설 배수펌프, 스프링클러 시운전 등 안전 관련 설비도 점검한다.
아울러 전시 공간의 완성도를 높이기 위한 준비도 이어진다.
전시 인테리어에 설치된 영상 장비와 영상 콘텐츠의 작동 상태를 확인하고 보완 작업도 진행한다.
이와 함께 무인경비 시스템을 설치·시험 가동하고 시간우체국의 핵심 기능인 시간 편지 관리시스템 구축 및 시운전과 운영 교육도 시행할 계획이다.
특히 시간우체국 모바일 앱의 현장 구동 테스트와 시범 운영을 통해 시스템이 실제 이용 환경에서도 원활하게 작동하는지 확인할 방침이다.
방문객을 위한 운영 기반과 콘텐츠에 대한 점검에도 힘을 쏟는다.
남구는 이 기간 아날로그 사진관과 기념품 판매장, 수장고 등의 운영 방법을 구체화하고 시간우체국의 상징성과 차별성을 살릴 수 있는 명예 우체국장 선정 및 시간우체국만의 특별한 경험을 제공하기 위한 기념품도 제작할 예정이다.
bless4ya@newspim.com