울진·영덕 연안해안 '주의보' 발령...울진해경, 순찰 강화

AI 핵심 요약beta
- 울진해경은 21일 울진·영덕 북부해역에 안전사고 주의보를 발령했다
- 강풍과 최대 3m 높은 물결 예보에 취약지역 예찰을 강화했다
- 해경은 너울 지속에 따라 위험구역 출입 자제와 안전수칙 준수를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진과 영덕 등 북부연안에 21일 낮 12시를 기해 안전사고 '주의보'가 발령됐다. 해경이 예찰을 강화했다.
이번 주의보는 기상특보 해제까지 이어진다.
울진해양경찰서에 따르면 기상청은 이날 오후부터 동해안 해안가와 해상을 중심으로 최대 풍속 초속 14m 이상의 강한 돌풍이 불면서 최대 3m의 높은 물결이 일겠다고 예보했다. 또 당분간 너울이 지속될 것으로 예측됐다.
울진해경은 해안가와 갯바위, 방파제 등 취약지를 중심으로 도보 순찰 등 안전관리 활동을 강화했다.
울진해경은 특히 마을 방송 시스템을 활용한 안내 방송과 안전 재난 문자 발송을 통해 위험 정보와 행동 요령을 전달하고 구명조끼 착용과 위험 구역 접근을 자제할 것을 당부했다. 또 안전 우려 상황 발견 시 즉시 해양경찰로 신고해 줄 것을 주문했다.
울진해경 관계자는 "비지정 해변, 갯바위, 방파제 등 연안 사고 위험 구역을 중심으로 안전관리를 강화한다"며 "풍랑 특보가 해제된 이후에도 너울성 파도가 당분간 지속되므로 파도가 잦아들 때까지 갯바위, 방파제, 비지정 해변 등 위험 구역 출입을 자제하고 안전수칙을 반드시 지켜줄 것"을 당부했다.
nulcheon@newspim.com