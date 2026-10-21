정청래, 조희대 탄핵 촉구…"정치는 타이밍, 민주당 멈칫거릴 이유 없다"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 대표가 21일 민주당에 조희대 대법원장 탄핵을 촉구했다
- 정 전 대표는 조 대법원장의 정치행위와 국정감사 태도를 비판했다
- 민주당이 탄핵을 미루면 국민 비판에 직면할 것이라고 경고했다
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"대법원장 직무 수행 부적절"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 21일 당 지도부를 향해 조희대 대법원장에 대한 탄핵을 즉각 결정하라고 촉구했다.
정 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 "정치는 타이밍"이라며 "조희대 탄핵에 대한 이유도 명분도 충분하고 국민적 여론도 높다. 민주당이 멈칫거릴 이유가 없다"고 적었다.
그러면서 "조 대법원장의 탄핵 사유는 차고 넘치며 그의 정치행위는 이미 도를 넘었다"고 했다.
조 대법원장이 사법부 독립을 주장하는 것에 대해선 "재판의 독립이라는 본질에 편승한 또 하나의 정치적 주장"이라고 비판했다.
그는 "정작 사법부 수장으로서 사법부 독립을 위해 나서야 할 때는 침묵하거나 소극적이었다"며 12·3 비상계엄 당시 공개 대응과 서부지법 폭동 당시 행보를 문제 삼았다.
이어 지난 대선 당시 유력한 대권 후보였던 이재명 대통령의 대선후보직을 박탈하려 했던 문제와 최근의 대법관 재제청 거부 사태 등을 언급하며 "대법원장으로 계속 직무를 수행하기에는 부적절하다"고 평가했다.
또 정 전 대표는 조 대법원장을 향해 "국회에서의 선서 거부, 그리고 최근 국정감사에서 제기되었던 업추비 문제까지 그의 오만한 태도와 '모르쇠로 버티기'하는 몰염치 그 자체가 헌법정신 위반"이라고 직격했다.
그는 "이러다가는 김건희도 석방돼 대로를 활보하게 생겼다"며, 김건희가 석방될 경우 민주당은 '조희대를 탄핵하지 않고 무얼했느냐'는 비판에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.
계속해서 정 전 대표는 "후폭풍 운운하며 국정조사 카드를 꺼내봤자 국민들은 민주당의 의도를 눈치채고 있다. '조희대 탄핵 안 하려고 저러는구나'라고 의심한다"고 압박했다.
그는 "화끈하게 조희대 탄핵 결정하는 것이 최상책"이라며 "이게 아니면 솔직하게 말하자. 시간끌기 하지말고 이런저런 이유로 못하겠다고 솔직하게 말씀드리는 것이 맞다"고 목소리를 높였다.
seo00@newspim.com