나나 측 "자택 침입 강도, 반성 없이 허위 주장…무고죄로 기소"

AI 핵심 요약beta
- 나나 측은 21일 자택 강도 사건 피고인의 허위 주장에 강경 대응했다.
- 소속사는 피고인이 유죄 판결에도 반성 없이 2차 가해를 지속한다고 밝혔다.
- 나나는 피고인을 무고죄로 고소했으며, 피고인은 관련 재판을 앞두고 있다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 나나 측이 자택에 침입해 모녀를 위협한 강도 사건과 관련해 피고인의 허위 주장 및 2차 가해에 강경 대응하겠다는 입장을 밝혔다.
나나의 소속사 써브라임은 21일 공식 입장문을 통해 "당사 소속 아티스트 나나와 그 모친은 지난해 11월 흉기를 소지한 채 침입한 강도로 인해 심각한 피해를 입은 바 있다"며 "사건이 발생한 지 어느덧 1년이라는 시간이 흘렀다"고 밝혔다.
소속사는 수사기관의 조사와 1심 재판 결과를 언급하며 "범죄 사실이 입증됐으며, 1심 재판부 역시 피고인에게 강도상해 유죄를 선고했다"고 설명했다.
이어 "피고인은 현재까지도 피해자들에게 진심 어린 반성이나 사과 없이 수많은 증거와 증인이 있음에도 자신은 흉기를 들고 들어오지 않았다는 허위 주장을 반복하고 있다"며 "1심에서 선고된 형이 과하다며 항소까지 제기했다"고 주장했다.
피고인이 다수의 방송사와 언론사에 자신이 억울하다는 취지의 편지를 보내고 있는 데 대해서도 우려를 표했다. 소속사는 "사실과 다른 주장으로 방송사와 언론사에 혼란을 초래하는 것은 물론, 피해자들에게 지속적인 2차 가해를 일삼고 있다"고 지적했다.
피고인의 보복 및 재범 가능성에 대한 우려도 드러냈다. 소속사는 "사건 당일부터 현재까지 피해자들뿐 아니라 소속사 역시 반성 없는 피고인의 보복 또는 재범 가능성에 대해 심각하게 우려하고 있다"고 전했다.
또한 피고인이 나나를 살인미수와 강도상해 혐의로 역고소한 사실을 언급하며 "나아가 당사 아티스트를 상대로 역고소하는 행동까지 했다"고 밝혔다. 이에 나나 역시 피고인을 무고죄로 고소했으며, 수사기관은 참고인 조사와 휴대전화 포렌식 등을 진행했다.
소속사는 "수사기관은 피고인의 주장이 명백한 거짓이라는 판단에 따라 피고인을 무고죄로 기소했으며, 현재 법원의 재판을 앞두고 있다"고 설명했다.
아울러 재판 과정에서 피고인이 이번 사건 외에도 다수의 범죄를 저지른 사실이 드러났다고 전했다. 소속사에 따르면 담당 검사는 피고인에 대해 준법정신이 결여돼 있고 자신의 잘못을 반성하지 않으며 거짓말에도 능숙하다는 취지로 언급했다.
끝으로 소속사는 "이번 사건으로 심각한 피해를 입은 아티스트와 가족들이 더 이상 허위 주장과 2차 가해로 고통받는 일이 없기를 바란다"며 "당사 아티스트의 안전과 심신의 보호를 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 강조했다.
한편 피고인 A씨는 지난해 11월 15일 경기 구리시 아천동에 있는 나나의 주거지에 침입해 흉기로 나나 모녀를 위협하며 금품을 빼앗으려 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 나나 모녀는 몸싸움 끝에 A씨를 제압한 뒤 경찰에 신고했다.
A씨는 이후 나나를 살인미수 등 혐의로 역고소했으나, 경찰은 정당방위에 해당한다고 보고 불송치 결정을 내렸다.
moonddo00@newspim.com