남양주시·구리남양주교육지원청 "지역 연계 아동권리교육 강화"

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 21일 아동권리교육 활성화 업무협약을 체결했다
- 협약에 따라 학교·지역사회 연계 교육과 공동사업을 추진한다
- 교육지원청은 학교 참여 안내와 수요 파악·장소 제공에 협력한다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 21일 시청에서 최현덕 시장과 이지명 구리남양주교육지원청 교육장이 참석한 가운데 아동권리교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 협약은 학교와 지역사회를 연계한 아동권리교육을 지속적으로 추진하고 아동이 자신의 권리를 이해하는 동시에 타인의 권리를 존중하는 교육환경을 조성하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 남양주시는 아동권리교육 계획 수립과 운영 지원을 비롯해 전문 교육기관 및 강사 연계, 아동권리 증진을 위한 공동사업 발굴, 교육 실적 및 사업 성과 관리 등을 담당한다.
경기도구리남양주교육지원청은 지역 내 학교를 대상으로 교육 참여를 안내하고 학교별 교육 수요를 파악하는 한편 교육 장소 제공 등에 협력할 예정이다.
양 기관은 아동권리교육 관련 정보를 공유하고 학교 교육과정과 연계한 참여·체험 중심 교육을 확대하는 등 협력체계를 지속적으로 강화할 계획이라고 전했다.
최현덕 시장은 "남양주시는 18세 미만 아동 인구 비율이 약 15%에 달하는 만큼 아동의 권리를 보호하고 마음껏 뛰어놀 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다"고 말했다.
이어 "아동친화도시 관련 정책이 초등학생뿐 아니라 중·고등학생까지 폭넓게 아우를 수 있도록 세심하게 살피겠다"며 "아동의 교육과 권리, 돌봄을 함께 책임지는 교육지원청과 협력하게 돼 기쁘다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com