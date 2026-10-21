올가을 첫 한파특보…경기·강원 아침 '영하권'

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 21일 수도권 등 전국 곳곳에 한파주의보를 발효했다
- 22일 아침 기온은 전날보다 5~10도 떨어져 일부 영하권을 기록하겠다
- 찬 공기와 강한 바람으로 체감온도가 낮아지고 일교차도 커지겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경기북동부·강원내륙·산지 일부 영하권…큰 일교차 주의
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올가을 첫 한파특보가 내려졌다. 내일 아침 일부 지역에서는 기온이 영하권에 들겠다.
기상청은 21일 오후 9시를 기해 수도권과 강원·충청권, 남부지방 곳곳에 한파주의보를 발효한다고 예보했다.
한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 떨어져 3도 이하이고 평년보다 3도 이상 낮을 것으로 예상될 때 발효된다.
수도권에서는 경기 시흥·김포·동두천·연천·포천·가평·고양·양주·의정부·남양주·이천·안성·파주동북부·파주서북부·파주남부·용인동북부·용인남부·여주동남부·여주서부·양평동부·양평서부와 인천 강화·인천북부에 한파주의보가 내려진다.
강원에서는 태백·영월·횡성·원주·철원·화천·춘천·고성산지·평창평지·평창산지·정선평지·정선산지·홍천평지·홍천산지·양구평지·양구산지·인제평지·인제산지가 대상이다.
충청권에서는 충남 천안·공주·논산·금산·부여·청양·계룡과 충북 전역, 대전·세종에 발효된다. 전북에서는 진안·무주·장수·임실이 포함됐다.
경상권에서는 경북 청도·고령·상주·문경·예천·영주·의성·청송·김천북부·안동북부·안동동남부·안동서부·영양평지·영양산지·봉화평지·봉화산지·울진산지·경주서부, 경남 함양중부·함양서북부·거창북부·거창남부·합천서북부·합천중부·합천남부, 대구 군위에 발효된다.
오는 22일 아침 기온은 오늘보다 5~10도 안팎 큰 폭으로 떨어지겠다. 특히 경기북동부와 강원내륙·산지를 중심으로 영하권에 드는 곳도 있겠다.
기상청은 "오늘 낮부터 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 기온이 낮아지고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 쌀쌀하겠다"며 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크겠으니 건강 관리에 유의하라고 당부했다.
jason14@newspim.com