서남권 "특혜 아닌 공정한 심사를"…'국립의대 추천' 교육부 직접 심사 촉구

AI 핵심 요약beta
- 김원이 등 서남권 30여명은 21일 교육부를 방문해 직접 심사를 요구했다
- 이들은 국립의대 후보 추천 과정에 위법성과 불공정성이 있다고 주장했다
- 교육부에 국립목포대 설립계획의 객관적 심사와 결과 공개를 촉구했다
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 국립의대 후보대학 추천을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 서남권 정·관·학·시민사회가 교육부에 직접 심사를 요구하고 나섰다.
21일 서남권 연석회의에 따르면 김원이 국회의원과 강성휘 목포시장 이형완 시의회의장 통합시의원 목포시의원 목포대 교수진 시민사회단체 등 30여명은 이날 교육부를 방문해 기자회견을 열고 성명서를 전달했다.
이들은 성명에서 전남광주통합특별시의 국립의대 후보대학 추천 과정에 위법성과 불공정성이 있다며 서남권 주민들이 깊은 상처를 입었다고 주장했다.
국립의대 설립은 단순한 대학 유치가 아니라 거주 지역에 따른 의료 격차를 해소하기 위한 36년의 숙원이라고 강조했다.
특히 지난달 2일 광주지방법원의 집행정지 신청 각하 결정은 교육부 장관이 통합특별시장의 추천에 구속되지 않는다는 점을 보여준다고 해석했다. 교육부가 지자체 추천과 별개로 독립적인 심사를 거쳐 최종 판단해야 한다는 주장이다.
연석회의는 교육부에 국립목포대 의과대학 설립계획서를 직접 심사하고 설립 준비 수준과 부지 확보 여부 교육 여건 지역 의료 기여도 등을 객관적으로 평가할 것을 요청했다. 심사 기준과 절차 결과도 투명하게 공개해야 한다고 촉구했다.
참석자들은 "특혜가 아니라 똑같은 기준으로 살펴봐 달라는 것"이라며 "교육부가 공정하고 책임 있게 직접 심사해 달라"고 호소했다.
전남광주 서남권 연석회의는 지난 13일에도 전남 국립의대 추천안의 위법·불공정성을 지적하는 공동입장문을 발표했다. 앞으로 격주로 서남권 지역을 순회하며 정기 회의를 열고 공동 대응을 이어갈 계획이다.
ej7648@newspim.com