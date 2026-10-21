인천시, 영종도~덕적도 UAM 실증 진행…섬 주민 이동 편의 기대

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 21일 영종도와 덕적도 간 UAM 실증을 마쳤다
- 실증에서 의료·생활·긴급 이동 수요와 통합운용 가능성을 확인했다
- 시는 버티포트와 안전체계를 보완해 단계적 서비스 도입을 추진한다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 영종도와 덕적도를 잇는 도심항공교통(UAM) 실증을 마치고 섬 주민들의 이동 편의를 높이기 위한 서비스 도입을 추진한다.
인천시는 항공우주산학융합원, K-UAM 원팀과 함께 영종도와 덕적도를 연결하는 노선에서 도서지역 공공수요 기반 UAM 실증을 진행했다고 21일 밝혔다.
전날 진행된 실증은 섬 주민들의 의료기관 이용과 생활 서비스 접근, 긴급 이동 등 교통 수요에 UAM을 활용할 수 있는지 확인하기 위해 추진됐다.
실제 비행에는 UAM 기체를 대신해 헬기를 활용했으며 영종도 거잠포와 왕산마리나에서 덕적도를 연결하는 구간에서 운항 조건과 안전 절차 등을 점검했다.
시는 실증에서 UAM 플랫폼과 교통관리시스템을 연계해 운항 관리와 교통 상황 확인, 통신 및 정보 공유 등 통합운용 체계의 현장 적용 가능성을 살폈다.
시는 이번 실증 결과를 바탕으로 운항계획과 이착륙 시설, 통신·교통관리체계, 안전관리 방안을 보완할 계획이다.
거잠포와 덕적도를 중심으로 이착륙 시설인 버티포트 조성과 기존 시설 활용 방안을 검토하고 국토교통부의 UAM 시범운용구역 지정 추진과 연계해 후속 실증과 단계적 서비스 도입을 추진할 방침이다.
시는 이번 실증을 통해 UAM을 도서지역의 공공 교통서비스로 활용할 가능성을 확인하고 주민들의 이동 편의를 높인다는 계획이다.
시는 국토교통부의 UAM 시범운용구역 지정 추진과 연계해 후속 실증을 진행하고 단계적인 서비스 도입을 위한 실행계획도 구체화할 방침이다.
박광근 인천시 해양항공국장은 "UAM 기술을 도서지역의 실제 교통수요와 연계해 공공서비스로 확장할 가능성을 확인했다"며 "섬 주민들의 교통 접근성과 이용 편의를 높이고 인천의 UAM 산업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com