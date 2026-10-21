[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 21일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌은 21일 경제·산업·금융 등 주요 기사를 엄선한 뉴스레터를 배달했다
- 코스피 5000선 추락 원인과 소방수당·노후 소방차 문제가 다뤄졌다
- 김민석 징계 논란과 젠슨황 생태계, 주거복지 대상 소식도 담겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
21일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[아! 코스피] ① 만피 외치던 증시, 5000선 추락…장밋빛 전망 왜 빗나갔나 ▲[방치된 영웅] ② 화재진화수당 25년째 8만원…노후 소방차 교체도 미뤄 ▲[정국진단] 권현서 "김민석, '생명의 은인' 추미애에 징계의 'ㅈ'자도 못 꺼내" ▲[젠슨황 생태계 흔들] ③가신그룹의 몰락 시작? '프리미엄'에서 족쇄로 ▲[알림] 2026 대한민국 주거복지·공간혁신 대상…SH·GS건설 등 10개 부문 수상 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.