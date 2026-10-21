삼성전자, 차세대 메모리 '원팀' 정규화…'코어팀'으로 기술 결집

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 21일 반도체연구소에 차세대 메모리 코어팀을 꾸렸다
- 코어팀은 D램·낸드 신제품 공정기술과 설계를 통합 개발한다
- 중국 업체 추격에 대응해 연구소와 사업부 협업을 강화했다
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中 추격 속 선행 개발~양산 협업 강화
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 반도체연구소 안에 차세대 메모리 기술 개발을 전담하는 '코어팀'을 꾸리고 본격 운영에 들어간 것으로 알려졌다. 선행 연구 단계부터 양산까지 이어지는 개발 과정에서 조직 간 협업을 강화하는 조치로 풀이된다.
창신메모리테크놀로지(CXMT) 등 중국 메모리 업체의 추격으로 기술 격차가 줄어들고 있는 가운데 조직 개편을 통해 기술 개발 속도를 끌어올리려는 취지라는 분석도 뒤따른다.
21일 반도체업계와 매일경제, 파이낸셜뉴스 보도에 따르면 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문은 최근 반도체연구소 내 핵심 연구개발 과제를 중심으로 코어팀을 편성했다. D램과 낸드플래시 신제품 개발 원팀에 한해 운영된다.
코어팀은 차세대 D램과 낸드플래시 신제품의 공정기술과 공정설계를 통합적으로 개발하는 조직으로 알려져 있다. 업계 일각에서는 최선단 파운드리(반도체 위탁생산) 공정 과제까지 대상에 포함된 것으로 전해졌다.
반도체연구소는 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO) 산하의 선행 연구개발 조직이다. 차세대 소자 구조와 제조 공정을 먼저 개발하고, 메모리사업부가 이를 실제 제품과 양산 공정에 적용하는 구조다.
삼성전자는 그동안 주요 신제품 개발 단계에서 연구소와 사업부 인력이 함께 참여하는 '원팀' 체계를 태스크포스(TF) 형태로 운영해 왔다. 코어팀 조직은 이러한 협업 방식을 정규 조직으로 끌어올린 것으로 해석된다.
업계는 공정 미세화가 진행될수록 개별 공정기술과 공정설계를 동시에 최적화해야 하는 부담이 커지고 있다고 보고 있다. D램은 미세 공정 전환 과정에서의 수율 확보가 핵심 과제로 꼽히고 있다. 낸드는 고단 적층에 따른 공정 복잡성 관리가 중요하다. 연구소와 사업부가 따로 움직여서는 개발 속도를 내기 어렵다는 판단이 깔린 것으로 보인다.
중국 업체들의 추격도 배경으로 거론된다. CXMT 등 중국 메모리 업체가 기술 격차를 빠르게 좁히는 상황에서, 차세대 제품 주도권을 지키려면 핵심 연구개발 인력의 역량을 결집해야 한다는 것이다.
일각에서는 코어팀 참여 인력의 성과를 보상에 반영하는 방안도 함께 검토된 것으로 알려졌다. 다만 삼성전자 관계자는 "회사 조직 내부 사안이라 확인해 드리기 어렵다"고 말했다.
raul1649@newspim.com