전재수 부산시장 "수사가 끝난 사안 모욕적" vs 진종오 "통일교 의혹 해명해야"

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장은 21일 국정감사에서 통일교 의혹을 반박했다
- 국민의힘은 까르띠에 시계와 현금 수수 의혹을 재차 제기했다
- 전 시장은 수사 종결 사안을 재론하는 것은 모욕적이라고 맞섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = "수사가 끝난 사안을 새 의혹처럼 몰아가는 것은 모욕적이다."
전재수 부산시장과 국민의힘이 부산시 국정감사에서 통일교 금품수수 의혹을 놓고 정면으로 맞붙었다.
21일 부산 연제구 부산시청 대강당에서 열린 국회 행정안전위원회 부산시 국정감사에서 국민의힘 진종오 의원은 전 시장에게 2018년 통일교 천정궁 방문 여부와 까르띠에 시계·현금 수수 의혹을 다시 거론하며 포문을 열었다.
전 시장은 "수사 결과를 보면 제가 천정궁을 방문한 것으로 돼 있다"면서 "금품수수 의혹도 수사기관에 일관되게 진술했고, 검경 합동수사본부의 강도 높은 수사를 통해 가려진 사실"이라고 의혹을 일축했다.
진 의원은 "통일교에서 받은 시계를 지인이 가지게 된 것과 왜 수리를 맡겼는지 아느냐"라고 반문하며 "금품 수수 의혹 제기 직후 전직 보좌진들이 컴퓨터를 초기화하고 저장장치를 부수고 버린 일은 지시했느냐"고 공세를 이어갔다.
전 시장은 보좌진 사건과 자신의 연관성을 단호히 부인했다. 그는 "합동수사본부가 관여 여부를 철저히 수사했고 인과관계가 없다는 결과가 나왔다"며 "인과관계가 없는 사안을 관련 있는 것처럼 질문하는 것은 대단히 불쾌하고 모욕적"이라고 맞섰다.
앞서 검경 합동수사본부는 지난 4월 전 시장의 뇌물수수 및 정치자금법 위반 혐의에 대해 공소시효 완성 또는 증거 불충분을 이유로 수사를 종결했다.
국정감사에서는 종결된 의혹을 다시 다루는 적절성을 두고 여야 간 공방도 격화됐다. 더불어민주당 이해식 의원은 "검경 수사로 무혐의 처분을 받은 사안을 다시 끄집어내 심판하듯 국정감사에서 질의하는 것은 정치적 의도가 있다"고 직격했다.
국민의힘 박상웅 의원은 "부산시의 원활한 시정 운영을 위해 의혹의 대상이 된 전 시장에게 공개적으로 답을 요구할 수 있다"며 "해서는 안 되는 말을 한 것처럼 분위기를 몰아가서는 안 된다"고 진 의원을 엄호했다.
전 시장은 이미 의혹의 대상이 아니며 수사가 끝났다"며 "새로운 의혹처럼 말하는 것은 대단히 불쾌하고 모욕적"이라고 거듭 반발했다.
ndh4000@newspim.com