강진군, 갈대축제 안전·교통 막판 점검

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 21일 강진만갈대축제 현장 안전점검을 했다
- 축제장 시설물과 동선, 주차·편의시설 관리상태를 살폈다
- 군은 미비점을 보완하고 개막 전 추가 점검을 이어간다
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 제11회 강진만춤추는갈대축제 개막을 앞두고 안전사고 예방과 관람객 편의 확보를 위한 현장 점검에 나섰다.
강진군은 강진원 군수 주재로 강진만생태공원 일원에서 축제 준비상황을 점검했다고 21일 밝혔다.
이번 축제는 오는 24일부터 11월 1일까지 9일간 열린다.
강 군수와 관련 부서장들은 축제장 입구와 주무대, 키즈존, 플레이파크존을 비롯해 판매·홍보 부스와 생태체험관 주변을 둘러보며 시설물 설치 상태와 관람객 이동 동선, 안내체계 등을 살폈다.
특히 가족 단위 방문객이 몰릴 것으로 예상되는 체험구역에서는 어린이 안전과 대기 공간 확보 여부, 운영인력 배치 상태를 집중적으로 확인했다. 주무대 주변 인파 밀집 방지 대책과 주차장 운영, 차량 유도 체계, 화장실·휴식공간 등 편의시설 관리 상태도 점검했다.
지난 8일 추진상황 보고회에서 제기된 문제점과 보완 대책이 현장에 제대로 반영됐는지도 확인했다.
강진군은 점검에서 드러난 미비점을 담당 부서별로 신속히 보완하고 개막 전까지 축제장 전 구역을 추가 점검할 계획이다. 축제 기간에도 주요 공연일과 주말을 중심으로 안전관리와 교통질서 유지, 환경 정비를 강화한다.
강진원 군수는 "관광객의 눈높이에서 현장을 직접 살피는 것이 중요하다"며 "안전을 최우선으로 작은 불편까지 개막 전에 보완해 군민과 관광객 모두 안심하고 즐길 수 있는 축제를 만들겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com