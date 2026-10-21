[2026 국감] 박준태 "단일종목 ETF·ETN 손실 6.3조 넘어...40대 가장 많아"

AI 핵심 요약beta
- 개인투자자들은 5월 27일부터 8월 14일까지 6조3130억원을 잃었다
- 40·50대 손실은 전체의 62.1%인 3조9185억원에 달했다
- 70대 이상은 계좌당 평균 2994만원의 손실을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 단일종목 상장지수상품(ETF, ETN 포함)에 투자한 개인투자자들의 손실이 상품 출시 석 달도 채 되지 않아 6조3000억원을 넘어선 것으로 나타났다. 전체 손실의 60% 이상이 40·50대에 집중된 가운데 70대 이상 고령층의 계좌당 평균 손실은 약 3000만원에 달했다.
21일 국회 정무위원회 소속 박준태 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 5월 27일부터 8월 14일까지 10개 종합금융투자사업자를 통해 집계된 단일종목 상장지수상품 개인투자자의 총손실은 6조3130억원으로 나타났다.
이 가운데 매도를 통해 확정된 손실은 2조3242억원, 보유 상품의 평가손실은 3조9888억원으로 집계됐다.
연령별로는 40대의 손실이 2조530억원으로 가장 많았다. 이어 50대 1조8655억원, 30대 1조912억원, 60대 8059억원, 70대 이상 2934억원 순이었다. 특히 40·50대의 손실은 3조9185억원으로 전체의 62.1%를 차지했다.
70대 이상의 경우, 거래계좌 9800개에서 2934억원의 순손실이 발생해 계좌당 평균 손실이 약 2994만원에 달했다. 이는 전체 거래계좌당 평균 손실인 1156만원의 2.6배 수준이다. 해당 수치는 손실이 발생한 계좌뿐 아니라 해당 연령대의 전체 거래계좌를 기준으로 산출됐다.
손실 규모도 증가했다. 지난 7월 말 1조9638억원이었던 매매손실은 8월 14일 2조3242억원으로 약 2주 만에 3604억원(18.4%) 늘었다. 같은 기간 평가손실은 507억원 감소했지만 확정 손실이 더 크게 증가하면서 전체 손실 규모는 3097억원 확대됐다.
증권사별로는 키움증권을 통한 거래에서 발생한 개인투자자 손실이 1조2870억원으로 가장 많았다. 이어 미래에셋증권 1조2576억원, 삼성증권 9994억원, NH투자증권 8517억원 순이었다. 키움증권과 미래에셋증권 두 곳에서 발생한 손실만 전체의 40.3%를 차지했다.
박준태 의원은 "금감원은 손익 자료를 감추고 민주당은 국정감사에서 핵심 증인 채택마저 막은 만큼 이제는 국정조사와 특검으로 진상을 규명하고 책임자를 밝혀야 한다"고 지적했다.
jeongwon1026@newspim.com