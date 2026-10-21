라이카, 포뮬러 1 협업 특별 한정판 '라이카 Q3 43 포뮬러 1 에디션' 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 라이카 카메라가 21일 F1과 공식 라이선스 제휴를 체결했다.
- 라이카는 한정판 Q3 43 포뮬러 1 에디션을 정식 출시했다.
- 제품은 카본 소재와 전용 색상 프리셋, 한정 패키지를 적용했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 독일 광학 기기 제조사 라이카(Leica Camera)가 국제 자동차 경주 대회 포뮬러 1(Formula 1®)과의 공식 라이선스 제휴를 체결하고, 한정판 모델인 '라이카 Q3 43 포뮬러 1(Formula 1®) 에디션'을 21일 정식 출시했다.
이번 신규 에디션은 미국 로스앤젤레스(LA)에 위치한 라이카 스토어 및 갤러리 행사 현장에서 최초로 대중에 공개됐다. 해당 기기 론칭 행사에는 포뮬러 1 방송 진행자인 아리아나 브라보(Ariana Bravo)와 2009년 F1 월드 챔피언 출신인 젠슨 버튼(Jenson Button)이 직접 참석해 양 사의 기계 공학 및 정밀 기술 기반의 제휴 배경을 설명했다.
단말기 외관 설계에는 실제 모터스포츠 차량 부품에 사용되는 특수 소재가 다수 적용됐다. 기기의 물리적 강성을 보완하기 위해 무선 충전 핸드 그립, 소프트 릴리스 버튼, 엄지 그립 등 주요 외장 액세서리에 독일산 카본 파이버(탄소섬유) 소재가 장착됐다. 카메라 본체 외장재로는 레이싱 차량의 스티어링 휠에 주로 쓰이는 블랙 마이크로벨루어(Micro-velour)가 채택되었으며, 차량 조작부 배치를 차용해 소프트 릴리스 버튼 및 엄지 그립 기능 버튼에 붉은색 색상을 일괄 적용했다. 아울러 기기 상단 플레이트와 렌즈 캡 부위에는 F1 공식 로고가 음각으로 각인됐다.
하드웨어 주요 사양은 기존 '라이카 Q3 43' 모델의 광학 설계를 그대로 계승했다. 아포-주미크론(APO-Summicron) 43mm f/2 ASPH. 렌즈와 6,000만 화소 규격의 풀프레임 BSI CMOS 센서가 탑재되었으며, 사용자 설정에 따라 6,000만, 3,600만, 1,800만 화소로 해상도를 전환하여 촬영할 수 있다. 초점 구동계에는 하이브리드 자동초점(AF) 시스템이 내장됐다.
소프트웨어 측면에서는 레이스 경기장 환경에 맞춰 명암 대비와 채도 수치를 높게 조정한 전용 컬러 프로파일인 'Formula 1' 라이카 룩(Leica Look) 프리셋이 추가 탑재됐다. 해당 기능은 라이카 포토스(FOTOS) 전용 애플리케이션과 연동되어 구동되며, 기기 내 전자식 뷰파인더(EVF)를 통해 실시간으로 색감 보정 효과를 확인할 수 있다.
'라이카 Q3 43 포뮬러 1 에디션'은 10월 21일부터 라이카 공식 온·오프라인 매장을 통해 정식 판매가 시작되며, 단말기 구매 시 양 사 로고가 결합된 전용 로프 스트랩과 한정판 패키지가 기본 구성품으로 제공된다.
ohzin@newspim.com