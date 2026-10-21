GH, 광교신도시 내 유일한 공공지식산업센터 분양사무실 오픈

AI 핵심 요약beta
- GH는 21일 광교신도시 공공지식산업센터 분양사무실을 열었다고 밝혔다.
- 분양사무실은 26일부터 사업 개요와 입주 지원시설 등을 안내한다.
- GH 비즈앤 광교는 2029년 6월 준공 예정인 공공사업으로 추진된다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 광교신도시 내 유일한 공공지식산업센터 'GH 비즈앤 광교(GH biz& 광교)'의 분양사무실을 열었다고 21일 밝혔다.
분양사무실은 신분당선 광교중앙역 4번 출구 인근 경기신용보증재단 건물 1층에 위치한다. 이달 26일부터 실수요기업 등을 대상으로 본격적인 안내를 시작하며 사업 개요와 입지 여건, 입주 지원시설 등 관련 정보를 상세히 제공한다.
'GH biz& 광교'는 수원특례시 영통구 이의동 1322-2 일원에 지하 3층~지상 14층, 연면적 약 3만5000㎡ 규모로 조성되며 오는 2029년 6월 준공 예정이다.
GH가 시행부터 분양·임대까지 사업 전반을 관리하는 공공사업으로 시공은 신동아건설 컨소시엄이 맡는다.
'GH biz& 광교'는 입주 기업과 중소·스타트업을 위한 업무공간을 비롯해 창업 초기 기업의 정착을 돕는 지원시설을 다채롭게 갖춘다.
공유오피스와 창업지원시설을 구축해 기업의 안정적인 사업 운영을 뒷받침하며 광교역사공원과 생태하천 산책로, 광교호수공원 등과 인접해 쾌적한 업무환경도 제공된다. 분양사무실 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.
GH 관계자는 "'GH biz&'(지에이치 비즈앤)은 GH의 독자적인 공공지식산업센터 브랜드로, 지난 5월 상표등록을 마치고 공사가 추진하는 지식산업센터에 전면 적용하고 있다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com