안성시·스타필드, '별이야 그림책 놀이축제' 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 21일 23일부터 스타필드에서 상생축제를 연다
- 공예품 구매객에게 안성 농축산물 특별시식을 제공한다
- 지역 농가·소상공인 참여 향토 먹거리 장터도 운영한다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 오는 23일부터 25일까지 스타필드 안성에서 열리는 '2026 별이야 그림책 놀이축제'에서 공예와 지역 농축산물 등을 연계한 다양한 지역 상생 프로그램을 선보인다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 문화체육관광부가 추진하는 '대한민국 문화도시' 조성사업의 일환으로 공예를 중심으로 열린 문화도시 사업의 성과를 지역경제 전반으로 확산시켜 지역 농가와 소상공인들의 실질적인 판로 확대로 이어질 수 있도록 마련됐다.
행사는 글로벌 식품기업 ㈜농심과 협력해 선보이는 '안성탕면 × 안성 농축산물' 특별 시식 행사가 열린다.
특히 주말인 24일과 25일에는 행사장 내 장터에서 1만 원 이상 제품을 구매한 방문객들에게 영수증 확인을 거쳐 특별 시식 기회를 무료로 제공한다. 시는 이를 통해 문화 공예품 구매가 지역 농축산물의 소비 촉진으로 자연스럽게 이어지는 상생의 선순환 구조로 이어질 것으로 보고 있다.
또한 축제 기간 스타필드 안성 북측 야외광장에서는 지역 농가와 소상공인들이 대거 참여하는 '향토 먹거리 장터'가 문을 연다. 장터에서는 안성의 신선 농산물과 다채로운 가공식품을 비롯해 김밥, 떡볶이, 바비큐 통닭구이, 미나리전 등 정겨운 전통시장 분위기를 만끽할 수 있는 다채로운 먹거리가 현장에서 판매된다.
시 관계자는 "이번 행사는 공예를 중심으로 다져온 문화도시의 결실을 지역 농업과 식품 산업의 영역으로 확장하는 매우 의미 있는 행사"라며 "앞으로도 대기업의 탄탄한 유통 인프라와 지역의 우수한 문화·생산 자원을 연계하는 협력 기반을 넓혀 나가겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com