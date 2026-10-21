美 엑셀리스 '아시아 운영센터' 평택에 확장·이전 착공…575억 투입

AI 핵심 요약beta
- 21일 엑셀리스가 평택 아시아 운영센터 확장·이전 공사에 착공했다
- 엑셀리스는 575억원을 투입해 연면적 1만8800㎡ 첨단시설을 조성한다
- 시설에는 장비 제조공장과 물류창고, 고객사 엔지니어 교육시설이 들어선다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 세계적인 반도체 장비 기업 엑셀리스(Axcelis Technologies)가 평택시에 둥지를 틀고 대규모 확장·이전 공사에 들어갔다.
21일 시에 따르면 오성 외국인 투자 지역에 글로벌 반도체 이온주입 장비 기업인 엑셀리스의 '아시아 운영센터(AAOC)'가 확장·이전을 위한 착공식을 개최했다.
착공식에는 최원용 평택시장을 비롯해 추미애 경기도지사, 강감찬 산업통상자원부 무역투자실장, 러셀 로우(Russell Low) 엑셀리스 최고경영자(CEO), 박영근 엑셀리스코리아 대표, 국내 주요 글로벌 반도체 대기업 및 소부장(소재·부품·장비) 협력사 관계자 등이 참석했다.
미국에 본사를 둔 엑셀리스는 반도체 제조 공정 중 웨이퍼에 이온을 주입해 전기적 특성을 부여하는 핵심 전공정 장비인 '이온주입기(Ion Importer)' 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 세계적 기업이다.
현재 평택에서 가동 중인 엑셀리스 아시아 운영센터는 전 세계에서 유일한 해외 생산 기지로, 국내 반도체 거점 기업들에 장비를 적기에 공급하는 것은 물론 아시아·태평양 전역으로 제품을 수출하는 전초기지 역할을 수행하고 있다.
이번에 엑셀리스는 오성 외국인 투자 지역 내 2만 2326.5㎡ 부지에 약 575억 원의 대규모 자본을 투입해 연면적 약 1만 8800㎡ 규모의 첨단 시설을 조성할 예정이다.
공장 내부에는 최첨단 이온주입 장비 제조 시설과 안정적인 부품 수급을 위한 거대 물류창고, 고객사 전문 엔지니어 육성을 위한 교육시설 등이 입주할 계획이다.
최원용 평택시장은 "엑셀리스가 아시아 운영센터의 대대적인 확장·이전을 통해 새로운 도약의 발판을 마련에 것에 대해 67만 평택시민과 함께 진심으로 축하한다"며 "이번 투자가 평택의 글로벌 반도체 산업 경쟁력을 최고조로 끌어올리고 지역 기업들과 동반 성장하는 기폭제가 되기를 기대한다"고 말했다.
krg0404@newspim.com