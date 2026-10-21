경과원, 클라우드 기반 보안서비스 도입 비용 최대 360만 원 지원

AI 핵심 요약beta
- 경과원은 21일 도내 중소기업의 보안서비스 비용을 지원한다고 밝혔다
- 선정 기업에는 SECaaS 도입 비용의 80%, 최대 360만 원을 지원한다
- 참여기업은 11월 말까지 모집하며 예산 소진 시 조기 마감된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 랜섬웨어와 개인정보 유출 등 사이버 위협에 대응하기 위해 도내 중소기업을 대상으로 클라우드 기반 보안서비스(SECaaS) 도입 비용을 최대 360만 원까지 지원한다고 21일 밝혔다.
참여기업은 오는 11월 말까지 모집한다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.
이번 지원은 '2026년 ICT 중소기업 정보보호 지원사업'의 일환으로 추진된다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하고 경과원 경기정보보호지원센터가 경기지역 수행기관으로 참여한다.
지원 대상은 '중소기업기본법' 제2조에 따른 경기도 소재 중소기업이다. 개인정보를 보유한 기업과 AI·가상융합·제조업 등 지역 전략산업 영위 기업, 침해사고 피해기업 등을 우선 지원한다.
선정 기업에는 클라우드 기반 보안서비스 도입 비용의 공급가액 기준 80%를 기업당 최대 360만 원까지 지원한다.
기업은 공급가액의 20%와 부가가치세를 부담하면 된다. 클라우드 기반 보안서비스(SECaaS)는 인터넷을 통해 필요한 보안 기능을 제공받는 서비스다.
별도의 보안 장비나 시스템을 직접 구축하는 부담을 줄이면서 기업 환경에 맞는 정보보호 서비스를 활용할 수 있다는 장점이 있다.
김현곤 경과원장은 "사이버보안은 이제 기업의 안정적인 경영과 지속적인 성장을 위한 필수 요소"라며 "도내 중소기업이 사이버 위협에 선제적으로 대응하고 안전한 디지털 경영환경을 구축할 수 있도록 정보보호 지원을 지속 확대하겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com