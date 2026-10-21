수원시, 인도네이사와 싱가포르서 '수원시 중동대체 수출개척단' 운영

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 21일 인도네시아·싱가포르 수출개척단을 운영한다고 밝혔다
- 수원시 중소기업 10곳은 20일 자카르타서 50개사와 수출상담을 했다
- 기업들은 22일 싱가포르서 바이어 50개사와 판로 개척에 나선다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 인도네시아와 싱가포르에서 '수원시 중동대체 수출개척단'을 운영한다고 21일 밝혔다.
시는 지난 5월 중동대체 수출개척단에 참가할 중소제조기업을 모집했고 케이(K)-한류 제품을 제조하는 10개 중소기업을 선정했다. 수출개척단은 수원시가 현지 전문 무역 기관과 협업하는 사업으로 수원시 기업들이 현지 도시가 보증하는 바이어(구매자) 사업장을 찾아가 수출 상담을 하는 방식으로 운영된다.
10개 기업은 지난 20일 인도네시아 자카르타에서 50개사 바이어(구매자)와 수출상담을 하고 사업장을 방문하며 수출시장을 개척했다. 22일에는 싱가포르로 이동해 50개사 바이어를 만나 수출상담을 하고 23일 바이어 사업장을 방문할 예정이다.
싱가포르와 인도네시아는 20억 무슬림 교역의 핵심 거점이다. 아세안(ASEAN) 국가 중 싱가포르는 수입 1위(638조 원), 인도네시아는 3위(319조 원)이다.
수원시는 참가 기업들이 안심하고 판로를 개척할 수 있도록, 수출상담 바이어의 재무 현황, 교역 정보 등 신용정보를 사전에 제공했다.
수원시 관계자는 "중동대체 수출개척단 운영으로 우수한 케이(K)-한류 제품이 무슬림 권역에 널리 전파되고 관내 기업들이 수출 시장을 다변할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com