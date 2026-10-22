[오늘날씨] 서울 아침 5도 '뚝'...올가을 가장 추워

AI 핵심 요약beta
- 22일 기상청은 전국이 맑고 서울 아침 5도의 추위가 예상된다고 했다
- 찬 공기로 아침 기온이 5~10도 떨어지고 내륙은 영하권을 기록했다
- 경기·강원 등 곳곳에 올가을 첫 한파주의보가 발효돼 건강관리가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 22일은 전국이 대체로 맑은 가운데 서울 아침 기온이 5도까지 떨어지는 등 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이겠다.
기상청에 따르면 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 이날 아침 기온은 전날보다 5~10도 낮아지겠다. 일부 내륙과 산지는 영하권으로 떨어지고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.
경기와 강원, 충청과 남부 내륙 곳곳에는 전날 오후 9시를 기해 올가을 첫 한파주의보가 발효된다. 급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 유의해야겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 5도 ▲인천 3도 ▲수원 5도 ▲춘천 1도 ▲강릉 6도 ▲청주 4도 ▲대전 3도 ▲전주 5도 ▲광주 8도 ▲대구 5도 ▲부산 10도 ▲울산 7도 ▲제주 14도다.
최고기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 16도 ▲강릉 16도 ▲청주 16도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.5m, 서해 앞바다에서 0.5~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com