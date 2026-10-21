화성시 ''2026 베트남 하노이 기계전시회' 관내 6개사 수출상담 74건 성과

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 21일 하노이 기계전시회서 성과를 거뒀다
- 관내 6개사 참가해 수출상담 74건과 MOU 3건을 체결했다
- 시는 전시 지원과 바이어 발굴로 베트남 판로 확대를 도왔다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '2026 베트남 하노이 기계전시회(MTA Hanoi 2026)'에서 관내 기업 단체관을 운영해 수출상담 74건과 업무협약(MOU) 체결 3건의 성과를 거뒀다고 21일 밝혔다.
지난 13일부터 18일까지 하노이 베트남전시센터(VEC)에서 열린 이번 전시회는 올해 11회째를 맞은 베트남 북부 최대 정밀기계·제조 전시회다. 절삭공구·금속가공기계·금형·측정장비·제조설비 등이 출품됐다.
시는 2022년부터 4년 연속 호치민 MTA 전시회에서 쌓은 경험을 바탕으로 올해 처음 하노이로 무대를 넓혔다.
관내 기업 6개사가 참가했으며 시는 부스 임차와 장치, 전시품 운송, 통역 등을 지원했다. 화성시수출업무지원센터는 현지 바이어를 사전 발굴해 상담의 집중도를 높였다.
정명근 화성특례시장은 "베트남은 남부와 북부의 산업 구조가 달라 지역별로 나눠 공략해야 하는 시장"이라며 "호치민에서 다져온 성과를 하노이로 이어가 관내 기업들이 베트남 전역으로 판로를 넓힐 수 있도록 끝까지 뒷받침하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com