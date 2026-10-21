전주 완산수영장, 무료 우산 대여 서비스 '수호천사' 운영

AI 핵심 요약beta
- 전주시설공단은 21일 수영장 이용객에게 무료 우산을 대여했다.
- 완산수영장 로비에서 우산을 빌리고 이용 후 자율 반납하면 된다.
- 공단은 선제적 고객 서비스로 시민 안전과 귀가 편의를 높인다.
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[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주시설공단은 갑작스러운 비로 수영장 이용객이 겪는 불편을 줄이기 위해 무료 우산 대여 서비스 '수호천사'를 운영한다고 21일 밝혔다.
이번 서비스는 국지성 호우 등 예측하기 어려운 우천 상황에 대비해 이용객의 안전을 지키고 귀가 편의를 높이기 위해 마련됐다.
우산은 완산수영장 로비에서 무료로 빌릴 수 있으며 이용객은 사용 후 수영장을 다시 방문해 자율적으로 반납하면 된다.
'수호천사'는 수영장 이용객의 안전을 지키는 천사라는 의미를 담았다. 공단은 이용객이 불편을 겪은 뒤 도움을 요청하기를 기다리는 대신 현장에서 발생할 수 있는 문제를 미리 살피고 해결하는 선제적 고객 서비스를 통해 시민이 체감할 수 있는 행정을 구현한다는 방침이다.
이연상 전주시설공단 이사장은 "갑자기 비가 내릴 때 우산 하나가 시민들에게 큰 도움이 될 수 있다"며 "앞으로도 시민 입장에서 불편 사항을 세심하게 살피고 현장에서 체감할 수 있는 생활밀착형 서비스를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com