[르포] "앉을 자리 고작 36개뿐인데…" 광주 2호선 '지옥철' 되나

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 21일 광주도시철도 2호선 전동차를 공개했다
- 좌석 36석·최대 153명 탑승 규모로 수송 능력 우려가 제기됐다
- 시간당 수송 능력이 예측 수요보다 적고 1단계 개통은 2028년 12월로 전망됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수송 한계 지적에 '추가 열차 도입' 가능성
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주도시철도 2호선 1단계 전동차 실물이 언론에 처음으로 공개됐다. 적은 좌석 수와 협소한 내부 공간이 눈에 띄면서 수송 능력에 대한 우려도 제기된다.
전남광주통합특별시는 21일 서구 유촌동 유덕차량기지 검수고에서 언론사를 대상으로 전동차 공개 행사를 개최했다. 전동차는 철로 위에 정차한 상태로 모습을 드러냈다. 2량 1편성으로 제작된 만큼 차체는 아담한 편이었다.
전체 길이는 20.92m로 일반 시내버스 두 대를 이어 붙인 크기다. 폭은 2.4m, 높이는 3.5m다.
전동차에 올라 내부를 살펴보니 앉을 수 있는 의자는 36개에 불과했다. 이마저도 노란색과 핑크색으로 구분된 교통약자석을 제외하면 28석만 남는다.
입석을 포함한 최대 탑승 인원은 153명이다. 1호선의 경우 최대 474명까지 탈 수 있어 극명한 대비를 이뤘다.
실물을 직접 마주해 보니 '이렇게 작은 전동차로 교통 수요를 충분히 감당할 수 있을까' 하는 의문이 들었다.
실제로 2022년 시뮬레이션 결과에 따르면 시간당 수송 능력은 5분 배차 기준으로 1836명으로 분석됐다. 예측 최대 이용객인 2260명과 비교하면 424명의 수요를 감당하기 어려운 셈이다.
정차 시간을 포함한 열차 표정속도가 낮은 점도 수송 효율에 영향을 미쳤다. 1단계는 시속 26.76km, 2단계(순환선)는 시속 28.06km로 전국에서 속도가 가장 느린 수준인 대구 3호선과 부산 4호선보다도 낮다.
저심도 개착 공법을 적용해 건물 지하보다 도로를 따라 노선을 건설하다 보니 곡선 구간이 많아 빠른 속도를 내기 어려운 구조라는 설명이다.
저심도 개착 공법은 지면을 10m 미만으로 얕게 파낸 뒤 철도가 다닐 구조물을 설치하고 다시 덮는 도시철도 건설 방식이다.
시 관계자는 "실제 운행을 시작해 봐야 정확히 판단할 수 있겠지만 이용 수요에 따라 전동차를 추가 도입할 가능성이 크다"고 전망했다.
현재 계획은 1단계 17편성 34량, 2단계 16편성 32량 등 총 33편성 66량(2량 1편성)이다. 열차 33대를 투입해 운영한다는 얘기다.
이귀순 시의원은 최근 시정질문에서 "2호선은 시민이 오랫동안 기대한 사업으로 책임 있게 완성해야 한다"며 "문제가 있다고 미래까지 포기하면 안 된다"고 당부했다.
한편 2호선 1단계 개통은 2028년 12월, 2단계는 2035년으로 전망된다. 개통 지연의 주요 원인으로는 토목 공사 과정에서 예상치 못한 암반과 지장 매설물이 발견된 점과 건축·기계·전기·통신·신호 분야 공사, 차량 제작 및 시험운행 등을 아우르는 통합 공정 관리의 어려움이 꼽힌다.
13공구(수완지구 통과 구간) 노선이 일부 변경돼 재설계 중이고 7공구(전남대 후문 구간)·10공구(본촌산단 통과 구간)는 5차례 유찰된 상황도 반영됐다.
bless4ya@newspim.com